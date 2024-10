Bản tin tối 22-10: Lần ra đường dây mua bán xyanua ‘khủng’ từ vụ tự tử của một phụ nữ 22/10/2024 18:54

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa bắt Phan Minh Trung (SN 1990; ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), Nguyễn Thành Tài (SN 1994; ngụ phường Phú Mỹ, Quận 7), Hà Văn Việt (SN 1983; phường Tân Phong, Quận 7), Khúc Văn Hiếu (SN 1988; ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc.

Trước đó, ngày 12-9-2024, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ tử vong tại nhà nghi tự tử bằng xyanua. Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an huyện Bình Chánh truy xét, làm rõ nguồn cung cấp xyanua trái phép. Chỉ sau một ngày, lực lượng phối hợp bắt giữ Trung. Mở rộng điều tra, lần “ngược dòng” Công an huyện Bình Chánh phát hiện đường dây mua bán xyanua số lượng lớn, núp bóng các công ty kinh doanh hóa chất.