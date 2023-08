Bản tin tối 23-8: Đã có gần 200 trường đại học công bố điểm chuẩn

(PLO)- Bản tin tối 25-7: Vụ chuyến bay giải cứu: Hàng trăm tỉ đồng các bị cáo nộp lại được xử lý ra sao?; 71 cán bộ, giáo viên viết tâm thư, xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chử Xuân Dũng; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với 2 cán bộ điều tra; Bão Doksuri đang áp sát vào Biển Đông với sức gió mạnh...

(PLO)- Bản tin tối 22-7: Vì sao Hoàng Văn Hưng vẫn khẳng định bị oan trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’?; Nữ phó tổng giám đốc 'chạy án' xin ở tù thay cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội; Tước danh hiệu Công an Nhân dân với 2 điều tra viên thành phố Hạ Long; 3 Chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị tạm đình chỉ công tác vì để xảy ra nhiều vụ phá rừng; Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về thông tin đêm diễn của Blackpink bị hủy?...

(PLO)- Bản tin sáng 20-7: Vùng xoáy thấp của bão số 1 có khả năng hình thành bão số 2 trên Biển Đông; Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Ngu thì phải chịu, khái niệm cuộc đời rất dài dòng..."; Khiển trách phó chủ tịch xã vi phạm nồng độ cồn, khai lao động tự do; Hướng dẫn viên kể lúc xe chở đoàn du khách Trung Quốc lật trên đèo Khánh Lê...

(PLO)- Bản tin sáng 14-7: Lý do giám đốc công ty xây dựng bị bắt sau vụ sạt taluy ở Đà Lạt; Bắt nhóm cạy cửa nhà dân để trộm; Sơn La: Hai nạn nhân đuối nước tử vong dưới suối; Nga định trưng bày xe tăng Ukraine bị phá hủy trước đại sứ quán phương Tây...

(PLO)- Bản tin tối 13-7: Bắt tạm giam 2 bị can trong vụ sạt lở làm 7 người thương vong ở Đà Lạt; Phạt 2 doanh nghiệp 1,6 tỉ đồng vì xả nước thải ra sông Vàm Cỏ Đông; Công an mời 4 người làm việc liên quan vụ cháy rừng ở Nghệ An; Thanh Hóa: Cháy nhà khiến 2 bà cháu tử vong...