Bản tin tối 26-9: Lý do bà Trương Mỹ Lan xin nhận tội cho người khác?; Nát tay do nổ pháo tự chế 26/09/2024 19:25

(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan xin nhận tội cho người khác; Diễn biến bất ngờ tại phiên xử vụ ngân hàng ở An Giang bị lừa đảo hơn 600 tỉ đồng; Vẫn chưa thể xét xử vụ cháy karaoke An Phú, khiến 32 người thiệt mạng; Cản chồng đi nhậu, một phụ nữ phạm tội giết người; 1 nam sinh bị nát bàn tay do nổ pháo tự chế.