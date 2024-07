Bản tin tối 29-07: Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói gì sau cùng?; Nhân chứng kể lại vụ tàu hỏa tông ô tô ở Đồng Nai 29/07/2024 19:00

(PLO)-Nguyên nhân nào khiến bị can Lê Thu Vân chết trong thời gian tại ngoại?; Bị cáo Trịnh Văn Quyết khóc hối hận vì nhiều người thân rơi vào vòng lao lý; Điện Biên: Công an bơi giữa dòng củi, rác tìm người mất tích do lũ quét; Vụ tàu hỏa tông ô tô, 4 người trong ô tô bị văng ra đường, nhân chứng nói gì?; Phó trưởng khoa Trường Chính trị Đắk Lắk bị khởi tố tội đánh bạc; Đã tìm được người đàn ông 'làm xiếc' với xe máy trên Quốc lộ 1A; Nam sinh viên năm 2 rơi lầu tử vong trong ký túc xá; Du lịch Đà Nẵng ‘bỏ túi’ 16.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm.