Tin nóng 20-11: Nỗi đau khôn nguôi tại lớp học vắng 5 em học sinh tử nạn vụ đuối nước 21/11/2024 08:14

Tin nóng 20-11: Nỗi đau khôn nguôi tại lớp học vắng 5 em học sinh tử nạn vụ đuối nước; Đã tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ; Xét xử 'bà trùm' Xuyên Việt Oil đưa hàng loạt quan chức vướng vòng lao lý; Triều cường đạt đỉnh gây ngập lụt nghiêm trọng tại Quảng Ninh; Shipper liều lĩnh và mức án tử hình vì vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Đồng hương ‘choảng’ nhau, đập phá xe tải do xích mích trên đường; Thầy giáo mầm non và hành trình vượt qua rào cản định kiến để thành công; Bình Dương: Khởi tố đối tượng đăng thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội; Truy tố 4 bị can vụ bắt cóc phó giám đốc 1 công ty ở Hậu Giang; Gò cát bất ngờ đổ sụp khiến một học sinh tử vong ở Thừa Thiên - Huế; Long An: Tiếp tục phát hiện cá sấu nổi trên kênh khiến người dân hoang mang.