Băng giá tại huyện biên giới Hà Giang, chủ động chống rét cho người và vật nuôi

(PLO)- Nhiệt độ tại các xã Xín Cái, Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sáng nay khoảng -1 độ C, băng giá xuất hiện ở một số nơi. Chính quyền khuyến cáo người dân phòng tránh rét.

Sáng sớm nay, cùng với tỉnh bạn Lạng Sơn, tại Hà Giang, nhiệt độ tại một số xã như Xín Cái, Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc xuống thấp -1 độ C, xuất hiện băng giá.

Hiện tượng băng giá nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và đàn gia súc gia cầm.

Ảnh người dân chụp băng giá tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc đăng trên mạng xã hội.

Trao đổi với PLO ngày 23-1, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc cho biết, hiện tượng băng giá xuất hiện lúc sáng sớm nay. Trên địa bàn huyện Mèo Vạc có khoảng 93.000 đầu gia súc trâu, bò và chưa ghi nhận thiệt hại do giá rét gây ra.

Để phòng chống thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại các xã biên giới các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo sức khoẻ cho người và vật nuôi.

"Chúng tôi duy trì việc yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lúc 14 giờ hằng ngày. Những năm gần đây, nhận thức của bà con đã được nâng cao, bà con chủ động chống rét nên đến thời điểm hiện tại tình hình ổn định, hôm nay chưa ghi nhận thiệt hại. Trong vài năm trở lại đây không xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm chết rét" - lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho biết thêm.

Hà Giang khuyến cáo phòng chống rét

Để hạn chế thiệt hại do thời tiết giá rét gây ra, tỉnh Hà Giang đã có chỉ đạo trong phòng chống rét cho người dân và vật nuôi.

Theo đó, các địa phương tổ chức đoàn công tác xuống cơ sở, nhất là xã vùng cao biên giới kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho nhân dân, cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn bà con không thả rông gia súc, che chắn chuồng trại kỹ lưỡng, chủ động bổ sung thức ăn để tăng sức đề kháng cho gia súc.

Ngành giáo dục, chủ động cơ sở vật chất nhà ở bán trú, phòng học, theo dõi tình hình thời tiết để thông báo và hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho học sinh trước khi đến lớp. Đối với học sinh bán trú, thầy, cô giáo thường xuyên đôn đốc các em trong việc mặc ấm, giữ vệ sinh cá nhân.

Diễn biến về đợt rét đậm rét hại này theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23-1, không khí lạnh tăng cường mạnh. Đợt rét hại diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25-1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, có thể xuất hiện băng giá, tuyết.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

