Bánh trung thu để được lâu nhất bao nhiêu ngày? 29/07/2024 12:50

Tại TP.HCM, mùa trung thu đã khởi động từ nhiều tuần trước. Dọc một số tuyến đường như Cộng Hòa (Tân Bình), Đỗ Xuân Hợp (TP. Thủ Đức), Quang Trung (Gò Vấp), nhiều thương hiệu nổi tiếng như bánh trung thu Kinh Đô, bánh trung thu Như Lan, Đồng Khánh… đã được bày bán. Bên cạnh đó, bánh trung thu nhà làm cũng đã khởi động và được quảng bá rầm rộ trên các “chợ mạng”.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm mùa trung thu, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã thông tin một số lưu ý về cách bảo quản và thời gian bảo quản các loại bánh trung thu.

Cụ thể, theo Cục An toàn thực phẩm, đối với bánh trung thu mua sẵn (bánh do các công ty sản xuất), nhờ vào một lượng nhỏ chất bảo quản (các chất phải nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế) mà thời hạn sử dụng trung bình kéo dài khoảng 3 tháng. Thời gian cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng hãng bánh và thông tin này được in sẵn trên bao bì sản phẩm.

Bánh trung thu mua sẵn có thể để được tới 3 tháng. ẢNH: HẠ QUYÊN

Đối với bánh trung thu tự làm, Cục An toàn thực phẩm cho biết thời hạn sử dụng tối đa là 7 ngày. Cụ thể, bánh nướng có thời hạn tối đa 7 ngày, thời hạn thưởng thức hương vị ngon nhất là từ 3 - 5 ngày.

Trong khi bánh dẻo chỉ nên để tối đa là 4 ngày, ngoài ra bạn có thể kéo dài thời gian bảo quản bằng cách lưu trữ trong tủ lạnh. Dù vậy nhược điểm của cách bảo quản này là khiến vỏ bánh dẻo bị cứng lại, mất đi vị ngon vốn có của chúng.