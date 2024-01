Bao giờ nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà được vào viện dưỡng lão?

(PLO)- Nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà là hai nghệ sĩ hiện đang được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét để đưa vào viện dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM).

Ngày 11-4, PLO đã trao đổi với NSUT Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM về thông tin nghệ sĩ Mạc Can (sinh năm 1945) được đưa về chăm sóc tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Với thông tin này, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết Hội Sân khấu đã trình hồ sơ của nghệ sĩ Mạc Can về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè lên Sở VH&TT và đang đợi quyết định chính thức.

Hai nghệ sĩ vẫn đang được xem xét

Trao đổi với PLO vào chiều 2-1, ông Nguyễn Trung, Chánh văn phòng Hội Sân khấu TP.HCM cho biết Hội đã nhiều lần làm văn bản xin xét duyệt cho hai nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà vào viện dưỡng lão.

"Sở LĐ-TB&XH có chuyển lên UBND TP và UBND TP có chỉ đạo lại Sở nghiên cứu giải quyết về trường hợp trên nhưng Sở không đồng ý.

Sau đó, Sở VH&TT đã đứng ra làm việc với Sở LĐ-TB&XH và UBND TP. Mới đây, Sở LĐ-TB&XH có gọi lại để nghiên cứu lại hồ sơ của hai nghệ sĩ này." - ông Nguyễn Trung cho hay.

Theo ông Nguyễn Trung, đối với hai nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà, vì nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà không còn thân nhân nữa nên hồ sơ của nghệ sĩ sẽ dễ thông qua hơn.

Nghệ sĩ Mạc Can hôm ra mắt phim Đất rừng phương Nam. Ảnh: VĂN HÀ

Còn nghệ sĩ Mạc Can có 3 người con. Một người đã mất, một người đã có gia đình về dưới Rạch Giá không liên lạc được, còn một người chăm sóc nghệ sĩ tại TP.HCM.

"Trước đó Sở có làm việc với con gái út, người đang chăm sóc nghệ sĩ Mạc Can.

Người con gái cũng gặp khó khăn, đang ở chung trọ với gia đình chồng cùng hai con. Người con gái cũng đi làm công ăn lương không đủ khả năng nuôi dưỡng cha mà chỉ có thể lo lắng vệ sinh, cơm nước.

Sở ghi nhận nghệ sĩ Mạc Can có con nhưng không đủ điều kiện nuôi dưỡng mà chỉ sống dựa vào tiền thành phố trợ cấp và tình thương của bạn bè. Tôi nghĩ chắc cũng sẽ ổn" – ông Nguyễn Trung nói.

Mong trường hợp hai nghệ sĩ sớm được giải quyết

Nghệ sĩ Mạc Can (sinh ngày 14-4-1945) là gương mặt quen thuộc đối với khán giả. Ông là nghệ sĩ tài hoa ở nhiều lĩnh vực văn học, phim ảnh và cả ảo thuật.

Hồi tháng 4-2023, nghệ sĩ Mạc Can đã khiến không ít khán giả bất ngờ khi vừa phát hành tác phẩm mới in cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức mang tên Ma gánh hát v/s Ma bệnh viện.

Nghệ sĩ Mạc Can hôm ra mắt sách Ma gánh hát v/s Ma bệnh viện.

Thông tin từ Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, cơ duyên ra đời tác phẩm bắt nguồn từ lời thách đố của nhà văn Nguyễn Đông Thức với nhà văn Mạc Can để động viên nghệ sĩ, tác giả Mạc Can tiếp tục sự nghiệp cầm bút.

Ghi nhận cuộc "chạy đua văn chương" giữa hai nhà văn nổi tiếng dù không còn trẻ, sau khi bản thảo hoàn thành, NXB Tổng hợp TP.HCM quyết định in tác phẩm chung của hai ông trong khả năng nhanh nhất, xem như một dấu ấn kỷ niệm đẹp giữa hai nhà văn, trước khi nghệ sĩ Mạc Can chuyển vào ở tại Viện dưỡng lão.

Bất ngờ, sau khi tác phẩm vừa ra mắt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi tặng 10 triệu đồng chúc mừng đứa con tinh thần của hai nhà văn (ảnh) và hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can trang trải cuộc sống.

Còn với Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, ông tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (1966).

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà lúc trẻ. Ảnh: TL

Ra trường, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà đầu quân về Đoàn Ánh Chiêu Dương của NSND Năm Châu với nghệ danh Dạ Khách, chỉ đóng vai phụ.

Chẳng bao lâu sau, đoàn này "rã gánh". Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà theo gánh hát Thiên Hương nhưng cũng không bao lâu thì gánh này tan rã.

Một ngày đẹp trời, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Dân, được mời thủ vai chính trong phim Loan mắt nhung.

Sau bộ phim này, bước đường nghệ thuật của ông hanh thông, nghệ danh Huỳnh Thanh Trà cũng được dùng từ đó.

Sau năm 1975, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà đầu quân về Đoàn Kịch nói Bông Hồng, cùng diễn với Nguyễn Chánh Tín và Thẩm Thúy Hằng.

Một năm sau, ông đầu quân về Đoàn Kịch nói Kim Cương và diễn các vai kép chánh bên cạnh NSND Kim Cương trong các vở Lá sầu riêng, Huyền thoại mẹ, Lôi Vũ, Đám cưới đầu xuân…

Theo ông Nguyễn Trung, đối với hai trường hợp nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà Hội Sân khấu đã muốn đưa hai nghệ sĩ vào viện dưỡng lão từ 2019.

"Tiêu chí mới dành cho nghệ sĩ vào viện dưỡng lão cũng đã được thực hiện, Sở LĐ-TB&XH cũng đã tích cực hỗ trợ. Tuy nhiên cũng phải hiểu quy định nhà nước cần các khâu làm kỹ nên vì thế phải đợi hơi lâu.

Chúng tôi vẫn đang cố gắng hỗ trợ và mong trường hợp của hai nghệ sĩ sớm được giải quyết" – ông Nguyễn Trung bày tỏ.

