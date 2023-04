Mạc Can và Nguyễn Đông Thức cùng kể chuyện ma

(PLO)- Trong buổi ra mắt sách, Nhà văn Nguyễn Đông Thức và nghệ sĩ Mạc Can còn chia sẻ thêm những câu chuyện thú vị đằng sau tác phẩm viết chung "Ma gánh hát v/s Ma bệnh viện".

Sáng 20-4, NXB Tổng hợp TP.HCM tổ chức buổi giao lưu, trò chuyện cùng nhà văn Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức nhân dịp giới thiệu cuốn sách "Ma gánh hát v/s Ma bệnh viện" tại đường sách TP.HCM.

Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023.

Tham dự buổi giao lưu còn có đông đảo bạn bè, thân hữu và người hâm mộ đến chúc mừng 2 nhà văn vừa cho ra đời quyển sách mới.

Thân phận con người nhìn từ góc độ tâm linh

"Ma gánh hát & Ma bệnh viện" là tập truyện mượn yếu tố tâm linh để nói về cuộc sống đời thường mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua.

Dưới đôi mắt quan sát tinh tế, Mạc Can và Nguyễn Đông Thức thể hiện vào trong cuốn sách suy nghĩ về sự vận hành của xã hội và niềm thông cảm số phận hẩm hiu của những con người cơ nhỡ đan xen yếu tố tâm linh.

Nhiều bạn văn sau khi đọc xong cuốn sách cũng chia sẻ: "Đọc truyện này rất hấp dẫn, cầm lên thì không thể rời mắt vì 2 nhà văn dẫn dắt người đọc từ tình tiết tưởng như huyền hoặc nhưng lại rất thực tế và thời sự".

Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện được chia làm 2 phần: Ma gánh hát (Mạc Can viết) và ma bệnh viện (Nguyễn Đông Thức viết). Cuốn sách ra đời từ sự thách đố của nhà văn Nguyễn Đông Thức đến với nhà văn Mạc Can nhằm động viên ông tiếp tục sự nghiệp cầm bút.

“Trong lúc điều trị tại bệnh viện, tôi có ý tưởng viết truyện ma và thách nhà văn Mạc Can viết xem ai về đích trước. Anh ấy đồng ý và viết trong 1 tuần thì xong. Lúc đó tôi cũng giật mình vì sao anh ấy viết nhanh thế. Mà đến khi nhận bản thảo của anh, tôi thấy anh viết sai nhiều lỗi chính tả quá, trao đổi lại với anh thì anh hứa cuốn sau sẽ không “tái phạm” nữa.”– Nhà văn Nguyễn Đông Thức hóm hỉnh chia sẻ.

Trong buổi ra mắt quyển sách, Nhà thơ Lê Minh Quốc đã chia sẻ niềm thông cảm với nhân vật trong câu chuyện và cho rằng: "Đọc truyện của nhà văn Mạc Can từ Tấm ván phóng dao cho đến Ma gánh hát, dòng tự sự trong các tác phẩm ấy luôn khiến tôi suy nghĩ đến niềm thương cảm cho số phận người nghệ sĩ mang kiếp sống nghèo hèn đau đớn đến tột độ.

Mạc Can đã phô diễn về một cuộc sống rất đau buồn, về cảnh đời người nghệ sĩ khi lên sân khấu thì hoạt náo vui vẻ trong niềm hỉ nộ ái ố, nhưng khi lui về đời thường, họ bẽn lẽn và rụt rè thu mình vào một góc tăm tối. Để diễn tả được như thế, Mạc Can đã đứng về phía người nghèo để viết và dành sự đồng cảm đến với họ".

Không làm người đọc cảm thấy sợ hãi

Giới thiệu qua tác phẩm tại buổi ra mắt hôm nay, cả hai tác giả đều cho biết cuốn sách tuy mang màu sắc tâm linh nhưng không hề hướng người đọc đến yếu tố dị đoan.

Tâm linh trong tác phẩm thể hiện qua hình tượng ma là niềm tin, sự tìm kiếm cho đời sống một ý nghĩa thực thụ để rồi từ đó con người cảm thấy ma quỷ không còn đáng sợ, xem chúng như một yếu tố tất nhiên trong đời sống và dòng chảy văn hóa Việt Nam ta.

Khi được hỏi về vấn đề “Ma liệu có tồn tại hay không?”, nhà văn Mạc Can vui vẻ nói: "Mười mấy năm nay tui sống trong một căn phòng nhỏ xíu, trơ trọi một mình nên nhiều lúc hay tưởng tượng ra thứ này thứ nọ để làm sinh động thêm cho tác phẩm.

Nhưng mà tui cũng nghĩ, ma có hay không còn tùy cũng từ trong tiềm thức của mình mà ra, nghĩ có là sẽ có, còn không là không. Tui còn trẻ khỏe mà sợ gì".

“Ma cũng có năm bảy loại ma, có ma là nữ cũng đẹp gái chứ bộ!” – Nhà văn Mạc Can cười đùa với khán giả khi được hỏi ông có sợ ma hay không.

Trả lời câu hỏi của bạn văn về: "Trong khi viết truyện Ma bịnh viện, nhà văn sợ va chạm khi viết về vấn đề tâm linh hay không?"

Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho rằng đề tài về ma là một đề tài hẳn nhiên rất hấp dẫn nhưng cũng không kém phần nhạy cảm. Ai tin có ma thì sẽ thấy, bởi nó là cái chỉ trong tâm tưởng mình.

"Bởi vậy nhiều người hỏi tôi có tin hay không, tôi vẫn cứ đinh ninh là không rồi bình thản để tối còn ngủ ngon.

Khi viết về đề tài này, tôi nghĩ không hề có ranh giới nào giữa sự dị đoan và sự sáng tạo văn học. Vì tôi không sợ, không né né tránh. Vì chúng ta cũng biết đời sống của người Việt Nam xem các hiện tượng siêu nhiên như một điều hiển nhiên và gần gũi. Cho nên khi viết, tôi giữ vững quan niệm đó để mọi người đọc trong tâm thế bình an hơn" – nhà văn cho hay.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức cũng cho biết toàn bộ nhuận bút, tiền bán sách sẽ dành cho việc từ thiện và hỗ trợ nghệ sĩ Mạc Can. Vừa qua, nghệ sĩ Mạc Can cũng cho biết ông muốn được vào Viện dưỡng lão Nghệ sĩ sinh sống, để có để gặp và bầu bạn với đồng nghiệp nơi đây. Tuy gia đình đồng tình nhưng cũng phải chiều theo ý ông.

