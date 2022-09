Bão Noru quét qua Philippines, gần 75.000 người sơ tán, ít nhất 5 người chết

(PLO)- Bão Noru đổ bộ vào phía đông bắc Philippine khiến 74.542 người dân sơ tán, 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng, trường học, cơ quan nhà nước đóng cửa.

Vào tối 25-9, bão Noru đã đổ bộ vào các khu vực đông bắc Philippines, đảo Luzon đông dân nhất nước này, trang Rappler đưa tin.

Trong cuộc họp sáng 26-9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines - ông Benhur Abalos cho biết 19.368 gia đình, tức là 74.542 người đã được sơ tán ở 8 khu vực đảo Luzon.

Tỉnh trưởng tỉnh Bulacan - ông Daniel Fernando cho biết 5 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng ở tỉnh này và nhiều khu vực bị ngập lụt, hãng tin Reuters đưa tin.

Theo tờ The Philippine Star, chính quyền nước này đã lệnh đóng cửa trường học, cơ quan hành chính cho đến hết ngày 26-9. 2 chuyến bay quốc tế và 39 chuyến bay nội địa đã bị hủy trong ngày 26-9 do thời tiết xấu mà bão Noru gây ra. Các chuyến phà, xe buýt phải tạm dừng do mưa lớn.

Gió mạnh làm đổ cây và đổ các trụ điện. Bộ Năng lượng đã đặt các cơ sở liên quan đến năng lượng trong tình trạng báo động cao ở các khu vực ảnh hưởng do bão.

Sở giao dịch chứng khoán Philippines thông báo tạm ngưng các giao dịch vào ngày 26-8 trong bối cảnh mưa lớn ở khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận.

Tổng thống Ferdinand Marcos đã lệnh cung cấp viện trợ nhu yếu phẩm cho dân bằng máy bay và các trang thiết bị dọn dẹp cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bão Noru được định vị lần cuối là cách TP Dagupan (tỉnh Pangasinan), phía tây đảo Luzon 190 km về phía tây, với sức gió tâm bão 140 km/giờ, giật cấp 170 km/giờ. Hiện bão đang hướng về phía tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ. Theo hãng tin Reuters, bão sẽ xuất hiện trên Biển Đông vào sáng 26-8.

Bão Noru đã vào biển Đông, Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia phát tin khẩn cấp (PLO)- Sau khi vào biển Đông, bão Noru duy trì cường độ cấp 13-14, giật cấp 16-17. Với cấp gió này, đây là cơn bão rất mạnh, có sức phá hoại lớn, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

ĐỨC HIỀN