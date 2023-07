Bão số 1 ảnh hưởng đến các tỉnh Nam bộ ra sao?

(PLO)- Trong ngày 17-7, thời tiết Nam bộ ban ngày có lúc giảm mây và nắng, trưa, chiều và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cơn bão số 1 có ảnh hưởng gián tiếp đến đến khu vực Nam bộ. Cụ thể mưa nhiều, gió mạnh ở Nam bộ là do gió Tây Nam mạnh, gió Tây Nam mạnh là do dải hội tụ nhiệt đới ở phía Bắc cũng như hoàn lưu bão hút gió Tây Nam vào, làm cho gió mạnh hơn.

Cụ thể, trong ngày 17-7, thời tiết Nam bộ ban ngày có lúc giảm mây và nắng, trưa, chiều và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam bộ, ngày 17-7 có mưa rào và dông. Vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, độ cao sóng từ 2.5-4.5m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang gió Tây Nam mạnh dần cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 1.5-3.0m.

Trong hai đến ba ngày tới, bão số 1 đổ bộ vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần do vậy dải hội tụ nhiệt đới cũng suy yếu, gió mùa Tây Nam giảm nhẹ về cường độ trên các vùng biển phía Nam. Thời tiết Nam bộ những buổi chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Tại TP.HCM, trong ngày 17-7 ngày giảm nắng, trưa, chiều và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Vùng biển TP.HCM có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh.

NGUYỄN CHÂU