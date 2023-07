Bão số 1 đang gây mưa tại Quảng Ninh

(PLO)- Các khu vực trũng, thấp tại ven biển, cửa sông Quảng Ninh có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh Tại cho biết, 8 giờ sáng, ngày 18-7, vùng biển Cô Tô đã có gió cấp 4-5, giật cấp 7; Khu vực Cửa Ông, Móng Cái có gió giật cấp 6. Toàn tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Lúc 9 giờ sáng nay, vị trí tâm bão đang còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60-70km với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Dự báo, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Trưa chiều nay, vùng biển Cô Tô, Đảo Trần, Vĩnh Thực, Quan Lạn tỉnh Quảng Ninh gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Khu vực Bình Liêu, Tiên Yên, Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên gió cấp 5-6, giật cấp 7-8; Khu vực Đông Triều, Uông Bí, Ba Chẽ cấp 3-4, giật cấp 6-7.

Nước dâng do bão, nguy cơ lụt vùng nước biển, Vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao 2,0-3,5m. Ven biển Quảng Ninh có nước dâng do bão từ 0,2-0,4m. Các khu vực trũng, thấp tại ven biển, cửa sông Quảng Ninh có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều ngày 18-7.

Dự báo, từ nay đến ngày 20-7, tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Khu vực Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cô Tô phổ biến từ 150-200mm. Mưa lớn có thể gây sạt lở đất và ngập úng tại những nơi có nguy cơ cao.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã kêu gọi hơn 6.000 tàu cá về bờ an toàn; hàng nghìn người thuộc các lực lượng chức năng được huy động để sẵn sàng ứng phó với bão số 1.

