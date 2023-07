Bão số 1 giật cấp 13 đang cách Móng Cái 60 km

(PLO)- Lúc 9 giờ sáng nay, vị trí tâm bão đang còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60-70km với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, 9 giờ sáng nay, vị trí tâm bão đang còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60-70km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Bão đang gây gió mạnh

Cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, từ giờ đến trưa nay, tâm bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Đông Hưng (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Càng vào sâu đất liền, cường độ bão càng suy giảm.

Khu vực Móng Cái là vùng có gió mạnh nhất ở Bắc Bộ. Khu vực Lạng Sơn, Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8; Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, từ nay đến ngày 19-7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyen, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 70-150mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Cùng với mưa lớn, từ hôm nay đến ngày 20-7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-5m ở thượng lưu, từ 2-4m ở hạ lưu.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam có khả năng đạt mức báo động (BĐ)1 - BĐ2; đỉnh lũ khu vực thượng lưu và các sông suối nhỏ thuộc sông Đà, Thao, Lô lên mức BĐ1 và trên BĐ1. Các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ cục bộ.

Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang Thái Nguyên.

Dừng nhiều chuyến bay do bão

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, để chủ động ứng phó bão, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT– Phó trưởng Ban Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng phó với bão tại Quảng Ninh.

Cục Hàng không Việt Nam có công điện đề nghị dừng tiếp nhận máy bay trong ngày 18-7, tại các sân bay: Nội Bài (từ 11h đến 20h), Cát Bi (từ 9h đến 19h), Vân Đồn (từ 9h đến 19h).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã gửi tin nhắn Zalo tới hơn 8 triệu thuê bao tại các địa phương có khả năng ảnh hưởng của bão để hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với bão.

Về phía các địa phương, tính đến sáng nay, thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch sơ tán 8.691 người dân khu vực xung yếu (chung cư cũ, khu vực ngoài đê, vùng trũng thấp ven biển,…) tuỳ theo diễn biến thực tế cơn bão.

Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 183 tàu biển và 259 phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động; các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 01 để có phương án đảm bảo an toàn.

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo (Quảng Ninh 606 người, Hải Phòng 1.971 người). Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách.

