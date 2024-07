Bão số 2 giật cấp 13 đang cách Quảng Ninh - Hải Phòng 130km 22/07/2024 20:21

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.