Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới 23/07/2024 09:31

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay (23-7), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Sau khi vào đất liền, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cát Bà (Hải Phòng) 276mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 150mm, ...

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 5-10km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2, Quảng Ninh nhiều nơi có mưa lớn. Trong ảnh: Cây đổ tại TP Hạ Long

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hôm nay, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, biển ven bờ Quảng Ninh) độ cao sóng 2,0-3,0m.

Chiều nay, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh - Nam Định cần đề phòng triều cường cao, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.

Trên đất liền, trong sáng nay, ở khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật mạnh cấp 6.

Tấm biển bị gió quật đổ tại đảo Cô Tô (Quảng Ninh) do ảnh hưởng của bão số 2

Lo ngại nhất là tác động của mưa lớn, từ hôm nay đến hết ngày 24-7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá: 70-150mm, có nơi trên 300mm; phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An: 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Đề phòng lũ quét cấp 1

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết trong thời gian qua, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to như: Phong Cốc 46,4mm (Quảng Ninh); Cát Bà 98,6mm (Cát Bà); Lao Chải 1 69,8mm (Yên Bái); Hủa Trai 58,6mm (Sơn La); Lâm Thao 50,8mm (Phú Thọ);...

Đảo Cát Bà (Hải Phòng) mưa nhỏ, chưa có bất kì thiệt hại gì. Ảnh: NGỌC SƠN

Trong nội thành Hải Phòng, trời mưa nhỏ. Ảnh: NGỌC SƠN

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi như các huyện, TP ở Quảng Ninh (Cẩm Phả, Đông Triều, Hạ Long…), Hải Phòng (Cát Hải), Yên Bái (Mù Căng Chải, Trấn Yên..), Sơn La, Phú Thọ (Cẩm Khê, Đoan Hùng…), Tuyên Quang, Thanh Hoá.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.