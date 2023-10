Bão số 5 đang trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 11 giờ trưa 18-10, tâm bão số 5 đang ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi dọc bờ biển miền Trung hướng vào vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 vẫn tiếp tục mạnh thêm, nhưng không đáng kể. Bão có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 12.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5. Ảnh: VNDMS

Tại cuộc họp sáng nay ở Bộ NN&PTNT, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, quỹ đạo của bão có xu hướng di chuyển xa đất liền hơn nên mưa sẽ tập trung trên biển.

Dự báo do tác động của bão số 5, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh.

Từ đêm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ gần sáng và ngày 19-10, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có sóng biển tăng cao 2,0-4,0m, sau tăng lên 3,0-5,0m.

Về tác động mưa lớn, từ chiều nay đến sáng mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 19-10, vùng ven biển Bắc Bộ, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Bắc Trung Bộ khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

