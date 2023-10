Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn

Vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Các dự báo hiện tại cho thấy áp thấp nhiệt đới vẫn đang tiếp tục mạnh thêm và có thể phát triển thành bão, gây mưa to ở vùng biển miền Trung.

Hồi 13 giờ chiều nay, 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới/bão. Ảnh: VNDMS

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Khoảng 13 giờ chiều mai, 18-10, bão ở ngay trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: 14,5-18,5N; phía Tây kinh tuyến 111,5E.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, từ chiều nay đến sáng 19-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 19-10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn. Mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Cũng trong chiều nay, tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp Khí tượng thuỷ văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức phiên họp trực tuyến về dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới.

Theo các chuyên gia, đợt mưa do áp thấp nhiệt đới/bão có thể tập trung nhiều ở khu vực ven biển, thời gian ngắn và mưa kéo dài nên tăng nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời cũng cần chú ý dông lốc trước áp thấp nhiệt đới/bão ở các khu vực nêu trên.

AN HIỀN