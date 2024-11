Bão số 7 Yinxing ngày càng nguy hiểm, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó 09/11/2024 09:24

(PLO)- Ngày 7/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 114/CĐ-TTg chỉ đạo ứng phó bão Yinxing (bão số 7). Ban Chỉ đạo Ứng phó thiên tai của Bộ Công an đã phát đi Công điện số 19/CĐ-BCĐ, yêu cầu các đơn vị, địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các cơ quan chức năng liên quan chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão số 7 Yinxing.

Công điện yêu cầu các đơn vị cập nhật thông tin về diễn biến bão số 7 và mưa lũ, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ an toàn cho người dân, phương tiện, tài sản, đặc biệt là tại các khu vực ven biển. Lực lượng Công an cần tổ chức tuyên truyền về công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chủ động hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, sơ tán dân, phân luồng giao thông, và bảo vệ các công trình trọng điểm như hồ đập và thủy điện.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị và phương tiện để hỗ trợ công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 7. Công tác bảo vệ an toàn cho lực lượng Công an và cơ sở vật chất của ngành cũng phải được chú trọng. Các đơn vị chức năng cũng phải sẵn sàng chi viện cho các địa phương, đồng thời rà soát những hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở do bão, mưa lũ để có biện pháp hỗ trợ xây dựng lại.

Cuối cùng, các đơn vị Công an cần tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo thông tin được truyền đạt nhanh chóng và chính xác, bảo đảm quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó bão và cứu nạn.