Bắt 12 người Vĩnh Long đá gà qua mạng

Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Công an huyện Trà Ôn điều tra mở rộng vụ nhóm người đá gà qua mạng với nhà cái nước ngoài.

Thông tin ban đầu, chiều 1-5, qua công tác kiểm soát trên không gian mạng, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp cùng Công an huyện Trà Ôn và Công an xã Tích Thiện kiểm tra một quán nước không tên trên địa bàn xã. Tại đây lực lượng công an bắt quả tang 12 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Tang vật gồm 1 laptop, 1 tivi cùng hơn 52 triệu đồng trên người chơi.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhóm người này tham cá cược qua mạng internet có tên miền là SV388.com, đấu trường đặt tại Campuchia.

Mỗi ván cược với nhà cái từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.