Bắt 2 người dàn cảnh trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM

(PLO)- Công an TP Thủ Đức đã bắt nhóm người chuyên dàn cảnh tại các cửa hàng mua bán điện thoại di động để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31-7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ và đang tiếp tục mở rộng vụ việc bắt giữ nhóm người chuyên dàn cảnh tại các cửa hàng để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21-7, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo có nhóm người dàn cảnh tại cửa hàng mua bán điện thoại tại đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú để chiếm đoạt ba điện thoại iPhone 14 Promax.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình, Công an quận 7 phối hợp thu thập dấu vết, truy xét nhóm người trên.

Đến ngày 26-7, lực lượng truy xét đã bắt giữ Trần Thế Hiển (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Nguỵ Lập Thanh (43 tuổi, ngụ Quận 4, TP.HCM)

Thủ đoạn của cả hai là Hiển gọi đến các cửa hàng mua bán điện thoại để đặt mua 2-3 điện thoại thuộc dòng iPhone cao cấp. Sau đó, Hiển vào trong xem hàng, Thanh đứng bên ngoài chờ sẵn. Khi nhân viên cửa hàng sơ hở, Hiển đánh lạc hướng với lý do yêu cầu nhân viên cho xem các phụ kiện đi kèm.

Lúc nhân viên quay người làm theo yêu cầu thì Hiển nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và cùng đồng phạm tẩu thoát.

Với thủ đoạn trên, cả hai khai nhận đã thực hiện trót lọt bốn vụ việc khác tương tự ở các quận Tân Bình, quận 7, quận 10, quận 3, chiếm đoạt 8 điện thoại di động, bán gần 200 triệu đồng..

TỰ SANG