Bắt 2 người trong đường dây mua bán pháo hoa nổ ở Đồng Nai

(PLO)- Công an thu giữ hơn 700 kg pháo hoa nổ cùng nhiều tang vật liên quan nhóm mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Ngày 22-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Theo đó, chiều 20-1, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Tiến Khải (27 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) lái xe ô tô tải vận chuyển 54 hộp pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng khoảng 91 kg trên tuyến đường thuộc khu phố 4C (phường Trảng Dài).

Công an khám xét ô tô phát hiện nhiều thùng pháo nổ. Ảnh: VH.

Đến tối cùng ngày, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Sang (50 tuổi, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) đang lái xe ô tô chở 88 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 138 kg đến giao cho Khải tại phường Trảng Dài.

Mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét nơi cất giấu pháo của hai nghi can trên ở TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và tại TP Thuận An, thu giữ thêm 473 kg pháo nổ, xác định ba người liên quan là khách hàng mua pháo của Khải.

Hai nghi can cùng hơn 700 kg pháo nổ bị bắt giữ. Ảnh: VH

Tổng số tang vật thu giữ của nhóm này gồm 702 kg pháo hoa nổ và hai xe ôtô cùng nhiều tang vật khác.

Đây là lượng pháo nổ mua bán trái phép được cho là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà công an phát hiện, bắt giữ.

Vũ Hội