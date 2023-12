Đồng Nai: Nữ chủ quán cà phê mua hơn 100 hộp pháo hoa nổ bán kiếm lời

Theo cơ quan công an, trưa ngày 27-12, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê thuộc Ấp 8 (xã An Phước, huyện Long Thành) do bà HTT (50 tuổi) làm chủ.

Nữ chủ quán cà phê cùng tang vật. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện phía dưới mặt bàn bida trong quán cà phê có chứa 84 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, 13 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống. Tiếp tục kiểm tra bên trong phòng ngủ công an phát hiện thêm 8 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống, với tổng trọng lượng 140kg.

Bà T khai nhận đã mua số pháo hoa nổ nói trên qua mạng xã hội với tổng trị giá 82 triệu đồng để về bán lại kiếm lời.

Hiện Công an huyện Long Thành lập hồ sơ xử lý đối với T về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Vũ Hội