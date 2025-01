Bắt cặp đôi chuyên trộm các quán nước, cửa hàng ở TP.HCM 01/01/2025 20:54

Ngày 1-1-2025, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Thúy (30 tuổi), Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Xuân Trọng (cùng 35 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (39 tuổi, đều ngụ tại Đắk Lắk) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an bắt giam Lê Thị Hồng Thúy - người đã dùng chiêu mang thai để không ở tù.

Theo điều tra của công an, Thúy và Thành mang theo con nhỏ rảo quanh các tuyến đường tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến quán nước trên đường Lê Quang Định, Thúy giả vờ hỏi mua nước, nhân lúc nhân viên không để ý đã lấy trộm điện thoại rồi lên xe mà Thành đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Quá trình điều tra, công an còn xác định cả hai đã đi trộm cắp tài sản nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, hai người này đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm điện thoại tại quận Bình Thạnh, quận 12 và TP Thủ Đức.

Trong đó, vào tháng 9-2024, Thành và Thúy đã thực hiện vụ trộm điện thoại trị giá 14 triệu đồng tại một cửa hàng quần áo tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Điện thoại trộm cắp được, Thúy đưa cho chồng là Nguyễn Xuân Trọng đem bán cho Nguyễn Quốc Tuấn.

Công an xác định, Tuấn biết rõ những chiếc điện thoại trên do Trọng, Thúy phạm tội mà có nên mua với giá rẻ hơn giá thị trường, sau đó sử dụng máy tính để xóa hết các dữ liệu trong điện thoại và Icloud rồi bán lại.

Số tiền kiếm được, mọi người chia nhau dùng để tiêu xài cá nhân. Thúy có ba tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Cũng theo công an, Thúy lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước để đối phó với cơ quan chức năng. Trong chín năm, Thúy đã mang thai và sinh sáu đứa con.