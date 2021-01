Bất động sản nâng tầm nhờ dự án giao thông lớn

Nguồn cung 2021 sẽ tăng so với năm 2020 Theo dự báo từ DKRA Vietnam, nguồn cung mới và sức cầu của phân khúc đất nền trong năm 2021 có thể phục hồi và tăng so với năm 2020. Thị trường tập trung chủ yếu ở các tỉnh giáp ranh như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Nguồn cung mới và sức cầu ở phân khúc nhà phố/biệt thự được dự báo hồi phục tích cực và có sự tăng nhẹ so với năm 2020. Đồng Nai có thể tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới.