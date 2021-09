Khách hàng chỉ giảm sút trong ngắn hạn Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Vietnam cho biết: Nguồn cung khan hiếm do từ nhiều nguyên nhân khác nhau, khó chồng khó, nguồn cung trên thị trường gần như bằng 0 nếu việc giãn cách tiếp tục kéo dài. Hiện nguồn cung chủ yếu chỉ có trên thị trường thứ cấp mua đi bán lại. Thu nhập của người mua đang bị giảm đi nhưng nguồn tiền từ tích luỹ vẫn còn do giãn cách thì chỉ dành cho nhu cầu thiết yếu. Do đó, khi tình hình dịch được kiểm soát, thị trường BĐS trở lại bình thường thì lực cầu sẽ khá lạc quan. Đồng tình, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó TGĐ Kênh thông tin batdongsan.com.vn, chỉ ra qua ba đợt dịch trước, lượng khách hàng chỉ giảm sút trong ngắn hạn và tăng nhanh trở lại từ 300-400% so với trước đó. "Điều này lặp đi lặp lại chứ không phải chỉ diễn ra đơn lẻ một lần. Điều đó phản ánh lượng cầu trên thị trường vẫn còn rất lớn. Do lựa chọn kênh đầu tư trên thị trường hiện không còn quá nhiều, hơn nữa, BĐS vẫn là một trong những kênh được nhiều người quan tâm" - ông Quốc Anh nói.