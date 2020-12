Chia sẻ mặt bằng thuê để thoát cảnh đóng cửa

Văn phòng cho thuê lạc quan Theo Savills Việt Nam, trong khi hầu hết các thành phố có giá thuê văn phòng hạng A giảm thì giá thuê ở TP.HCM và Hà Nội đều ổn định, thậm chí ở TP.HCM còn tăng. Trong khu vực ASEAN, giá thuê văn phòng tại TP.HCM chỉ xếp sau Singapore với công suất hoạt động 96% và giá thuê tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, văn phòng chất lượng cao có xu hướng hấp dẫn khách thuê nước ngoài, do đó sự quan tâm đối với văn phòng hạng A sẽ tăng tỉ lệ thuận với dòng vốn FDI. Dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ tăng sau khi đại dịch được kiểm soát với hàng loạt hiệp định thương mại tự do được ký kết. Thị trường văn phòng được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khủng hoảng đại dịch, đặc biệt là vào nửa cuối năm 2021 cho đến đầu năm 2022.