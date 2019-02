Công an Đà Nẵng tìm nạn nhân của dự án bất động sản ‘ma’

Thời gian vừa qua, Công an TP Đà Nẵng nhận được nhiều tố cáo của người dân về việc bị một số người tự xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Quảng - Đà (Công ty Quảng Đà, số 155 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lừa đảo tiền đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền Dự án mang tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ)

Ngày 14-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 22-2 vừa qua, công an ra thông báo truy tìm nạn nhân của vụ án nói trên.



Khách hàng bị lừa đảo bán đất trên đường Đô Đốc Lân. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo thông báo này, hiện nay, khu đất trên vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền. Thế nhưng, những người tự xưng là nhân viên của Công ty Quảng Đà đứng ra nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ của khách hàng, hứa sẽ có sổ đỏ trong vài tháng tới.



Chiều 27-2, phóng viên liên hệ với một số điện thoại đăng trên mạng. Đầu dây bên kia bắt máy và cho biết mình là nhân viên của Công ty Quảng Đà, người này nhận đặt cọc khu đất đang bị điều tra trên. Nếu lô đất tại đường chính thì 800 triệu đồng, còn đường nhánh là 500 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đề nghị những ai còn là nạn nhân bị lừa đảo của khu đất nói trên đến công an để trình báo.