Ngày 29-7, ông Hồ Quang Bửu (phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Lô A7 -21,22, Khu đô thị Sentosa Riverside, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) số tiền xử phạt là 600 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bách Đạt bị phạt 300 triệu đồng do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với Khu đô thị (KĐT) Bách Đạt tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Ngoài ra, tại dự án KĐT 7B mở rộng do công ty này làm chủ đầu tư cũng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do đó, Công ty cổ phần Bách Đạt An bị xử phạt số tiền 300 triệu đồng.

Theo quyết định, công ty Cổ phẩn Bách Đạt An phải chấp hành nghiêm quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày (kể từ ngày nhận quyết định xử phạt). Nếu công ty này không chấp hành quyết định sẽ bị cưỡng chế.

Trước đó, Công ty Cổ phần Hoàng Nhất Nam phân phối các dự án đất nền tại các KĐT do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Theo cam kết, người đặt cọc sẽ nhận được sổ đỏ vào cuối năm 2018.

Quá hạn hợp đồng, người dân không nhận được sổ đỏ như cam kết nên nhiều lần tập trung, kéo đến các trụ sở công quyền “đòi” được giải quyết.

Tuy nhiên, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã kết luận, các dự án người dân đặt cọc đến nay vẫn chưa nộp tiền đất cho nhà nước, chưa xây dựng hạ tầng nên không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.