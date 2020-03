Khách hàng lại vây Công ty Bách Đạt An đòi sổ hồng

Ngày 4-3, gần 100 khách hàng tại nhiều địa phương đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Bách Đạt An (42 Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục đòi công ty này ra sổ hồng.

Nhiều khách hàng mang theo băng rôn, khẩu hiệu cùng giấy tờ liên quan đến việc giao dịch bất động sản đến trước trụ sở công ty này. Tuy nhiên, địa chỉ này sáng nay đã khóa cửa lại.



Gần 100 khách hàng vây Công ty Bách Đạt An đòi sổ hồng sáng 4-3. Ảnh: T.V

Ông Nguyễn Quang Sơn (ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), người đại diện cho hàng trăm khách hàng mua đất tại các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư cho hay, lần này họ đòi sổ hồng tại dự án Bách Đạt 1.

Dự án Bách Đạt 1 (Eco Future Park, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bắt đầu được phân phối bởi Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam, trụ sở tại Đà Nẵng) từ năm 2017.

Khi đó, Bách Đạt An ký hợp đồng cho phép Hoàng Nhất Nam phân phối hơn 340 lô đất tại dự án Bách Đạt 1. Hàng trăm khách hàng đã mua đất tại dự án và đóng tiền theo tiến độ đến hơn 90% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, năm 2018, Bách Đạt An đơn phương chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam do những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình hợp tác. Điều này khiến các khách hàng lo lắng vì mãi không thấy chủ đầu tư ra sổ đỏ.

“Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản về thời điểm ra sổ hồng và giao đất cho chúng tôi. Chủ đầu tư phải thực hiện đúng nội dung của biên bản thỏa thuận giữa hai bên và phải bồi thường thiệt hại”, ông Sơn nói.

Việc người dân vây trụ sở Bách Đạt An sáng 4-3 đã ảnh hưởng đến giao thông trên đường Nguyễn Du. Công an địa phương đã được huy động đến giữ trật tự, ghi nhận thông tin.



Phiên tòa Bách Đạt An kiện Hoàng Nhất Nam ngày 28-11-2019. Ảnh: TA

Như PLO đã nhiều lần thông tin, từ đầu năm 2019 đến nay, khoảng 1.000 khách hàng liên tục vây trụ sở các công ty Bách Đạt An, Hoàng Nhất Nam để đòi sổ hồng.

Các khách hàng này đã đặt cọc đến 95% giá trị đất để mua 1.900 lô tại ba dự án Bách Đạt 1, 7B và 7B mở rộng (cùng tại thị xã Điện Bàn). Lý do khiến họ lo mất đất, mất tiền là bởi chủ đầu tư Bách Đạt An và đơn vị phân phối dự án Hoàng Nhất Nam đang khởi kiện nhau ra tòa. Thời điểm năm 2017, người dân mua đất tại ba dự án trên với mức giá 4-7 triệu đồng/m2. Đến nay, khu vực này giá đất đã tăng lên khoảng 20 triệu đồng/m2.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-11-2019, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên không chấp nhận yêu cầu chấm dứt hợp đồng số 14 ngày 14-7-2017 và các phụ lục đính kèm giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam. Đồng thời, đình chỉ phản tố của Hoàng Nhất Nam yêu cầu Bách Đạt An phải bồi thường số tiền hơn 99 tỉ đồng.

Vụ kiện này liên quan đến dự án 7B mở rộng do Bách Đạt An làm chủ đầu tư, diện tích hơn 19 ha thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Bách Đạt An đã ký hợp đồng với Hoàng Nhất Nam nhằm mục đích khai thác dự án khu đô thị 7B mở rộng sau khi đầu tư và chia làm năm đợt nộp tiền từ ngày triển khai đến khi hoàn thành cấp sổ dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư cho rằng đã phát hiện Hoàng Nhất Nam gây ra nhiều sai phạm.

Do đó, Bách Đạt An đã có đơn khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết, chấm dứt hợp đồng và các phụ lục đính kèm với Hoàng Nhất Nam. Buộc bị đơn bồi thường 10% giá trị hợp đồng do các vi phạm với tổng số tiền hơn 10,6 tỉ đồng. Sau khi bị bác đơn kiện nói trên, Bách Đạt An đã kháng cáo và phiên tòa phúc thẩm chuẩn bị được mở.