Đang xem xét quy hoạch 1/500 Khu nhà ở thương mại Kim Dinh

Ngày 3-1, theo tin từ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, địa phương này cùng các sở, ngành đang giải quyết hồ sơ pháp lý dự án Khu nhà ở thương mại phường Kim Dinh (Kim Dinh 4) của Công ty TNHH Thiên Kiên Quốc (TP.HCM).





Theo đó, Khu nhà ở thương mại phường Kim Dinh có diện tích 3,9ha (một mặt giáp Quốc lộ 51, gần tuyến tránh Quốc lộ 56 và Núi Dinh). Nguồn gốc đất do cá nhân đứng tên đã được cấp Giấy chứng nhận QSD Đất. Năm 2004, công ty Thiên Kiên Quốc được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Nhà máy may áo Jaket xuất khẩu.

Chủ đầu tư dự án sau đó đã triển khai hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án như khảo sát thực địa, lập phương án thiết kế kiến trúc, xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường…Tuy nhiên, khu vực phường Kim Dinh xung quanh dự án ngày càng phát triển, giao thông thuận lợi nên tập trung đông dân cư sinh sống, xây dựng nhà ở, trường học, chợ. Do đó dự án xây dựng Nhà máy may áo Jaket xuất khẩu trở nên không phù hợp. Bởi khi hoàn thành dự án sẽ gây ra khói bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân quanh dự án. Do đó, công ty đề nghị được chuyển đổi công năng quy hoạch từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất xây dựng nhà ở để làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở của người dân trong khu vực.

Trong năm 2019, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã giao các sở, ngành và TP.Bà Rịa có ý kiến về việc chuyển đổi và lập dự án nhà ở thương mại nêu trên. Sở KH&ĐT, Sở TN&MT đã có văn bản đồng ý việc chuyển đổi quy hoạch, mục đích sử dụng đất. TP.Bà Rịa cũng nêu rõ quan điểm ủng hộ chủ trương của tỉnh và các sở ngành về việc điều chỉnh quy hoạch khu đất này. Trước đó, ngày 31-10-2018, tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh chức năng quy hoạch xây dựng đối với khu đất giáp ranh khu đất trên của công ty CP Vật liệu xây dựng DIC từ đất công nghiệp thành đất xây dựng khu nhà ở. Đồng thời, dọc trục QL 51, TP.Bà Rịa cũng có chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở một số khu vực để tận dụng quỹ đất “vàng”, hình thành khu dân cư, đô thị mới…

Tháng 4-2019, Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND tỉnh nêu những ý kiến trên, đồng thời đề xuất tỉnh chấp thuận về chủ trương cho phép nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở đối với khu đất của công ty TNHH Thiên Kiên Quốc; Giao TP.Bà Rịa hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chức năng quy hoạch khu đất; giao các sở ngành hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai…

Ngày 4-5-2019, UBND tỉnh có văn bản đồng ý với các đề xuất của Sở Xây dựng. Từ đó tới nay, các phòng ban của TP.Bà Rịa đã điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đối với dự án khu nhà ở thương mại Kim Dinh. Dự kiến trong tháng 1-2020, TP.Bà Rịa sẽ họp để “chốt” xong pháp lý dự án này.