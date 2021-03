Đầu năm giá căn hộ đã biến động mạnh

Nguồn cung nhà bình dân chỉ chiếm 1% Theo số liệu thống kê năm 2020, Sở Xây dựng TP.HCM đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 31 dự án (giảm 16 dự án), giảm 34% so với năm 2019, với tổng số gần 16.900 căn nhà, giảm 30,4% so với năm 2019. Trong đó, có hơn 7.100 căn nhà thuộc phân khúc nhà ở cao cấp, chiếm tỉ lệ 42%, tăng 16% so với năm 2019. Phân khúc nhà ở trung cấp có khoảng 9.600 căn, chiếm tỉ lệ 57%, tăng 66%. Phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn, chiếm tỉ lệ 1%, giảm đến 99% so với năm 2019.