Giá cho thuê căn hộ giảm mạnh do dịch Theo DKRA Việt Nam, tính hết quý II-2021, thị trường nhà ở cho thuê từ phân khúc căn hộ cao cấp, trung cấp đến bình dân và nhà trọ sinh viên tại TP.HCM đều có mức giảm giá 10%-30%, thậm chí một số căn hộ giảm đến 40%. Thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM sụt giảm 40% từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư càn quét. Trên thực tế, phân khúc này vốn đã có xu hướng giảm từ năm 2018. Khi đó, lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ bắt đầu giảm sút và kém hấp dẫn hơn so với một số kênh đầu tư khác. Lý do là nguồn cung tăng mạnh trong giai đoạn 2015-2018. Năm 2018, một căn hộ trung cấp (hạng B) có giá trị khoảng 2,5-3 tỉ đồng có thể cho thuê được 13-15 triệu đồng/tháng nhưng hiện nay chỉ có thể cho thuê khoảng 10-12 triệu đồng/tháng. Theo Colliers Việt Nam, hiện giá thuê căn hộ giảm 20%-40% so với trước đại dịch. Mức giá này sẽ không thể hồi phục trong một sớm một chiều như kỳ vọng của các chủ nhà, do dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường.