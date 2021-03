Dự án Vịnh An Hòa City chính thức ra mắt nhà đầu tư

Sáng 9-3, lễ ra mắt dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa có địa chỉ tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã chính thức diễn ra thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đến tham dự.



Tại buổi ra mắt, có sự xuất hiện của đại diện chủ đầu tư đến từ Tập đoàn FVG, Công ty Cổ phần Chu Lai Hội An, thành viên Tập đoàn FVG, Công ty Chulailand, đơn vị quản lý phân phối dự án cùng sự góp mặt của 7 đại lý phân phối chính thức.



Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Phúc (Phó giám đốc công ty TNHH MTV Bất động sản Chulailand, đơn vị quản lý và phân phối dự án) khẳng định sự minh bạch trong pháp lý, nghiêm túc trong quá trình thực hiện và triển khai dự án là điều mà chủ đầu tư đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo mang đến sự an tâm và hài lòng cho các nhà đầu tư.



Lễ ra mắt dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa thu hút hàng trăm nhà đầu tư tới tham gia.



Đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp của đơn vị chủ đầu tư, cũng như góp phần mang lại sự hợp tác bền vững và đảm bảo an toàn thương hiệu cho các đơn vị đối tác hợp tác phân phối của dự án.



Cũng tại buổi lễ, đại diện quản lý dự án đã giới thiệu cụ thể các ưu thế vượt trội của dự án Vịnh An Hòa City. Chủ đầu tư chính thức đưa ra thị trường 105 lô đất nền đầu tiên với nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đăng ký tham gia tại chương trình như một sự tri ân đặc biệt cho những nhà đầu tư đầu tiên đã gửi gắm niềm tin vào dự án này.



Tại sự kiện, khách hàng đã chứng kiến 7 đơn vị phân phối chính thức trong lĩnh vực bất động sản cho dự án Vịnh An Hòa City bao gồm: Công ty TNHH Bảo Ngọc Land, Công ty CP Kovaland, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tati, Công ty CP Vùng đất Sáng, công ty CP Đầu tư BĐS Thái Thiên Phú, Công ty TNHH MTV Minh Minh Land, Công ty TNHH Linh Linh Thắng.

Đây là 7 đối tác phân phối đã được chủ đầu tư tin tưởng hợp tác sau khi cân nhắc lựa chọn về tính chuyên nghiệp trong kinh doanh và quy mô, tầm ảnh hưởng tại thị trường bất động sản miền Trung.

Sự kiện ra mắt Vịnh An Hòa City được xem là dấu mốc quan trọng với chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An, đơn vị thành viên của Tập đoàn FVG. Đây là dự án bất động sản thứ 2 của Tập đoàn FVG có mặt tại thị trường Quảng Nam.

Bến du thuyền là điểm nhấn của Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa.



Cùng với dự án Nam Hội An City đã ra mắt trước đó, Vịnh An Hòa City chắc chắn sẽ góp phần khẳng định thương hiệu, uy tín và kinh nghiệm của chủ đầu tư với đối tác, đánh dấu một bước tiến mới của Tập đoàn FVG tại thị trường bất động sản khu vực Miền Trung.

Dự án khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa City với quy mô lên đến 99,6 ha, tiếp giáp với 3,5km hướng ra mặt Vịnh An Hòa, Vịnh An Hòa City.

Dự án nằm giao thoa trên trục đường huyết mạch Võ Chí Công, tuyến đường đẹp nhất vùng Núi Thành - Chu Lai, kết nối đồng bộ với mạng lưới trung tâm hành chính, công nghiệp, giáo dục và y tế trong khu vực, cũng như các tiện ích cần thiết để phục vụ cuộc sống an cư lâu dài.



Dự án được quy hoạch đồng bộ với các tuyến nhà phố đan xen hệ thống công viên và cây xanh, đáp ứng mọi kỳ vọng của cư dân khi sống trong khu đô thị đầy đủ tiện nghi và tiện ích đồng bộ về hạ tầng giao thông hiện đại, tận hưởng nhịp sống sôi động nhưng vẫn gần gũi cận kề cùng thiên nhiên với: hệ thống nhà hàng - siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện ích, các dãy shop house, hứa hẹn là khu đô thị xanh kiểu mẫu trong tương lai.



Đây là dự án mà chủ đầu tư đã dồn mọi tâm huyết với kỳ vọng sẽ biến khu vực này trở thành khu dân cư trung tâm, thay đổi hoàn toàn diện mạo huyện Núi Thành. Đưa khu vực trung tâm phía Đông Quảng Nam trở thành nơi tụ hội đủ mọi điều kiện giúp vùng đất Chu Lai cất cánh, trở thành trung tâm kinh tế- xã hội mới của Miền Trung.