Giá nhà đất, căn hộ vẫn nhích bất chấp ít người mua

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư trong quý tăng khoảng 0,24% so với quý II. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,07%; căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,44%; căn hộ bình dân giá tăng khoảng 1,02%.



Sản phẩm nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội giá tăng khoảng 0,03% so với quý trước. Những dự án có sản phẩm thuộc phân khúc bình dân thường nằm tại các vùng ven đang phát triển như Đông Anh, Gia Lâm, Hà Đông... tỉ lệ hấp thụ ở phân khúc này luôn duy trì mức rất cao, đạt khoảng 70%.

Còn tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,35% so với quý II. Trong đó, đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 0,16%; căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,72%; căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,85%. Đối với nhà ở riêng lẻ, giá tăng khoảng 0,26%.

Phân khúc văn phòng cho thuê, Hà Nội và TP.HCM hiện vẫn là hai thị trường có nguồn cung lớn nhất cả nước. Trong quý III, nguồn cung văn phòng hạng A tại Hà Nội và Đà Nẵng đều được bổ sung thêm, trong khi đó tại TP.HCM không ghi nhận dự án văn phòng cho thuê hạng A mới nào đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nhu cầu cho thuê văn phòng trong quý giảm, đặc biệt là phân khúc văn phòng cho thuê hạng A do sự chuyển đổi xu hướng thuê của doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí. Do vậy, nhu cầu tìm thuê văn phòng hạng B, hạng C trong quý cao hơn văn phòng cho thuê hạng A.

Tỉ lệ trống văn phòng cho thuê trong quý cũng tăng so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu thay đổi mặt bằng thuê tăng lên cùng với ảnh hưởng của dịch khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài mới chưa thể vào thuê mặt bằng tại Việt Nam. Giá thuê văn phòng bình quân toàn thị trường trong quý giảm khoảng 5% so với quý trước. Trong đó, phân khúc văn phòng hạng A có mức giảm nhiều hơn, gần 7%.