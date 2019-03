Hàng trăm người “vây” công ty bất động sản đòi sổ đỏ suốt đêm

Tối 14-3, hàng trăm khách hàng đã đến vây trụ sở công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam tại Đà Nẵng để đòi sổ đỏ và các quyền lợi có liên quan. Nhiều người mang theo cả con nhỏ ngồi suốt đêm tại trụ sở công ty này.

Theo đó hàng trăm khách hàng đã mua đất tại các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư thông qua sự phân phối của công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam.

Trước việc la ó đòi quyền lợi của khách hàng và để bảo đảm tình hình an ninh trật tự nên công an đã phải có mặt suốt đêm.



Hàng trăm người vây trụ sở công ty bất động sản để đòi sổ đỏ. Ảnh: TA.

Cụ thể đã có khoảng 1.000 khách hàng đã nộp tiền để đặt mua đất tại 3 dự án Bách Đạt 1, Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam phân phối với số tiền trên 600 tỉ đồng.

Trong đêm 14-3, hàng trăm khách hàng đã yêu cầu công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam giải trình số tiền trên 600 tỉ đồng của họ hiện đang ở đâu và vì sao đến nay sổ đỏ vẫn chưa có.

Ngoài ra, khách hàng yêu cầu Công ty Hoàng Nhất Nam ngồi lại với Công ty CP Bách Đạt An để đàm phán đưa ra phương án tối ưu giải quyết. Trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung thì phải trả lại tiền và đền tiền khoảng 1.000 lô đất theo giá trị trường.



Có khoảng 1.000 lô đất đã được khách hàng mua khi các thủ tục pháp lý chưa hoàn chỉnh nên dẫn đến chưa có sổ đỏ. Ảnh: TA.

Lãnh đạo công ty Hoàng Nhất Nam cho biết, họ chưa thể trả lời được các câu hỏi của khách hàng đã mua đất và đề nghị đến ngày 25-3 sẽ đưa ra hướng xử lý. Tuy nhiên, việc trả lời này đã không được khách hàng đồng tình. Hàng trăm người vẫn ngồi vây trụ sở công ty này suốt đêm trong vô vọng.

Như PLO.VN từng đưa tin, Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, ba dự án trên chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất nên chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định của Chính phủ.

Vì vậy việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa công ty Bách Đạt An, công ty Hoàng Nhất Nam và khách hàng là chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hàng trăm khách hàng nói trên cũng đã bao vây, giăng biểu ngữ tại trụ sở công ty Bách Đạt An để đòi quyền lợi. Việc này buộc lực lượng công an phải tới vãn hồi trật tự.