Dừng chuyển nhượng 3 dự án của Bách Đạt An bị dân khiếu nại

Ngày 6-3, tin từ Sở Xây dựng Quảng Nam cho hay ông Trịnh Xuân Thái, Chánh Thanh tra Sở này vừa ký văn bản trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Sơn (ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ông Sơn là người đại diện những công dân liên quan đến can thiệp giải quyết quyền lợi thuộc ba dự án: KĐT Bách Đạt 1, KĐT 7B mở rộng, KĐT Hera Complex Riverside do Công ty cổ phần Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.



KĐT Hera Complex Riverside. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo trả lời của Thanh tra Sở Xây dựng, ba dự án nêu trên được UBND tỉnh Quảng Nam chuyển giao cho Bách Đạt An làm chủ đầu tư, từ chủ đầu tư cũ là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (Bách Đạt Corp).



Trong đó, hai dự án KĐT 7B mở rộng và Hera Complex Riverside là quỹ đất đối ứng xây dựng đường nối từ đường ĐT607A đến ĐT603A, theo hình thức hợp đồng BT.

Tháng 7-2017, Bách Đạt An và Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam) đã ký kết ba hợp đồng liên quan việc thỏa thuận đặt cọc, phân phối đất nền đối với ba dự án nói trên.

Sau khi kiểm tra pháp lý các dự án, Thanh tra Sở Xây dựng kết luận: “Đối với ba dự án nêu trên chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất nên chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng QSDĐ quy định tại Điều 41, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa Bách Đạt An, Hoàng Nhất Nam và khách hàng là chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật”.

Thanh tra Sở Xây dựng cho hay, TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng đang thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Tranh chấp hợp đồng thỏa thuận đặt cọc và phân phối đất nền” giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam.

Vì vậy, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị ông Sơn cùng với khách hàng đặt mua đất nền của ba dự án nêu trên gửi đơn đến tòa án để được giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.



Hàng trăm người dân bao vây trụ sở Bách Đạt Corp ngày 17-1 đòi quyền lợi từ những lô đất đã mua. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã làm việc và yêu cầu Bách Đạt An tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến các dự án và tổ chức thi công xây dựng đúng quy định của pháp luật để có đủ điều kiện chuyển nhượng QSDĐ đúng quy định.



“Dừng tất cả các hoạt động chuyển QSDĐ đối với các dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Có trách nhiệm cùng với Hoàng Nhất Nam giải quyết kiến nghị của khách hàng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài gây mất an ninh trật tự”, yêu cầu của các cơ quan Nhà nước đối với Bách Đạt An.

Trước đó vào sáng 17-1, hàng trăm người dân tập trung tại trụ sở Bách Đạt Corp ở số 42 Nguyễn Du (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đòi quyền lợi khi mua đất tại ba dự án trên.

Theo phản ánh, nhiều khách hàng đã đặt cọc theo tiến độ đến 95% giá trị lô đất tại các dự án KĐT Bách Đạt 1, 7B mở rộng Hera Complex Riverside nhưng vẫn chưa được ký công chứng chuyển nhượng QSDĐ.

Trong đơn khiếu nại có hàng trăm chữ ký, các khách hàng cho hay đã nhận được thông tin Bách Đạt An đơn phương chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam, điều này khiến khách hàng lo sợ bị mất đất.

Hiện vụ việc đang được TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng thụ lý.