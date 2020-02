Ngân hàng rao bán nhà rẻ bằng nửa giá thị trường

Đây không phải lần đầu tiên ngân hàng (NH) này ra thông báo phát mại hàng chục căn hộ tại dự án trên. Cách đây khoảng 5 tháng, BIDV Chi nhánh Gia Định đã rao bán 27 căn hộ ở chung cư The Era Town có diện tích từ 135,8 m2, giá khởi điểm từ 2,18 tỉ đồng/căn (tương đương khoảng 15 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, số lượng căn hộ được giao dịch thành công chỉ chiếm tỉ lệ vô cùng nhỏ.



Lần này, ngân hàng tiếp tục thông báo phát mại 65 căn hộ tại dự án trên với giá khởi điểm do phía ngân hàng đưa ra dao động từ 2,2 tỷ đồng đến 5,5 tỷ đồng. Các căn hộ này có diện tích lớn từ 136 đến 368 m2. Đơn giá bình quân là 15-16 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa gồm 2% phí bảo trì.



Dự án Era Town quận 7

Được biết, so với tháng 10 năm ngoái, căn hộ tại chung cư này được rao bán với giá 20 triệu/m2 thì nay đã lên 30 triệu/m2. Trong khi đó, giá phát mại do BIDV đưa ra chỉ có khoảng 15 triệu đồng/m2, tức là thấp bằng một nửa so với giá thị trường.

Đây là các căn hộ do Công ty CP Đức Khải sử dụng làm tài sản thế chấp tại NH. BIDV sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc người trả giá chào mua cao nhất. Trong trường hợp có nhiều hồ sơ chào giá ngang nhau, ngân hàng sẽ chọn người mua nộp hồ sơ sớm nhất. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 09-3-2020. Khi nộp hồ sơ, người mua sẽ ký quỹ tối thiểu 10% giá khởi điểm đề nghị.

Ở TP.HCM, The Era Town từng được biết đến là một trong những chung cư xảy ra tranh chấp dai dẳng giữa cư dân và chủ đầu tư. Một trong số đó là việc chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư (HNNCC) lần đầu, khiến cư dân phải khởi kiện đến UBND phường Phú Mỹ, quận 7.

Cuối năm ngoái, danh sách các đơn vị và cá nhân nợ thuế kỳ 10 năm 2019 do Cục Thuế TP.HCM công bố có 1.577 đơn vị và cá nhân nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 3.301,79 tỉ đồng. Dẫn đầu là Công ty cổ phần Đức Khải với tổng số tiền nợ thuế hơn 404,7 tỉ đồng. Đức Khải chính là chủ đầu tư của dự án The Era Town (quận 7, TP HCM).