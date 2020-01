Thời săn lùng second home

Không bỏ lỡ cơ hội sinh lời, các nhà đầu tư đang săn lùng sản phẩm second home giàu tiềm năng.



Thời của second home

Báo cáo của Savills cho biết nếu như trước đây bất động sản nghỉ dưỡng xa xỉ hút khách thì xu hướng mua lại các second home có diện tích nhỏ, giá cả hợp lý đã tăng từ năm 2010.

Thống kê năm 2019, 44% doanh số bán ra thuộc về các bất động sản có giá dưới 300.000 USD. Số second home thuộc loại hình căn hộ cũng tăng cao.

Tại diễn đàn bất động sản thường niên 2019, ông Dương Đức Hiển, Giám đốc kinh doanh nhà ở miền Bắc và miền Trung Savills Việt Nam, đã dẫn khảo sát của Savills về xu hướng du lịch trong thời gian tới. Theo đó, có khoảng 92% khách du lịch dự định sẽ thuê nguyên căn hộ, căn nhà trong khoảng ba năm tới. Khoảng 49% khách du lịch hiện nay cho biết họ sẵn sàng thuê nguyên căn hộ, căn nhà so với ba năm trước.

Xu hướng second home đang lên ngôi. Ảnh: Dự án The Sóng



Về xu hướng này, ông Hiển cho rằng: “Trước đây công nghệ chưa phát triển, thiếu nhiều công cụ hỗ trợ cho khách du lịch. Nhưng ngày nay, chỉ với smartphone, họ có thể tự đặt căn hộ, tự làm tour, thậm chí cả bản đồ hướng dẫn cho họ thay vì phải tìm đến các tour du lịch, hướng dẫn viên như trước kia".

Ông Hiển nhấn mạnh: “Chính vì nhu cầu thực tế của du khách, xu hướng chia sẻ ngôi nhà thứ hai của các chủ sở hữu, nhà đầu tư cá nhân có sự gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Theo khảo sát Savills toàn cầu, phần lớn nhà đầu tư mua nhà thứ hai với mục đích cho thuê ngắn hạn".

Chuyên gia bất động sản, TS Đinh Thế Hiển cũng nhận định căn hộ nghỉ dưỡng mang tính vừa là căn nhà thứ hai vừa là nơi nghỉ dưỡng sẽ trở thành xu hướng mạnh mẽ trong năm 2020. Theo ông Hiển, với nhu cầu tìm kiếm một nơi vừa để ở vừa để nghỉ dưỡng tại một vùng biển đẹp, những hộ gia đình tầm trung trở lên sẽ sẵn sàng chi tiền để sở hữu.

Dự án The Sóng được đầu tư bài bản theo chất lượng 5 sao.



Trên góc độ doanh nghiệp tham gia thị trường, ông Nguyễn Bá Sáng, CEO An Gia Group, cho biết dòng sản phẩm second home đang rất hút khách hàng nhờ tính năng ưu việt. Thông tin từ An Gia, dự án The Sóng (Vũng Tàu) - một trong những sản phẩm nghỉ dưỡng của An Gia đã có 1.000 căn giao dịch thành công ngay trong lần đầu tiên ra mắt. Tỉ lệ thanh khoản lớn của dự án The Sóng cho thấy sức hút của dòng sản phẩm second home.

Tiêu chí bỏ vốn vào second home

Theo TS Đinh Thế Hiển: “Vị trí, thiết kế, khả năng khai thác sản phẩm, hạ tầng giao thông thuận lợi, giá cả hợp lý là yếu tố mà khách hàng sẽ quan tâm đến căn nhà nghỉ dưỡng thứ hai”. TS Đinh Thế Hiển phân tích, về vị trí, dự án phải nằm tại vùng biển đẹp, điều này sẽ làm gia tăng giá trị lâu dài cho sản phẩm. Thiết kế sản phẩm hiện đại, độc đáo kèm tiện nghi tốt và quy trình quản lý vận hành chất lượng sẽ góp phần tăng giá trị khai thác. Đặc biệt, khi sản phẩm tốt, giá cả hợp lý thì khách hàng hoàn toàn đảm bảo được yếu tố sinh lời của sản phẩm.

Xét trên các yếu tố đó, The Sóng rõ ràng là dự án đang hội tụ nhiều ưu thế, nên tốc độ bán chạy trong lần đầu ra mắt là điều hiển nhiên.

The Sóng là dự án hợp tác giữa An Gia và Creed - quỹ đầu tư uy tín tại Nhật Bản nên quá trình triển khai và thực hiện đều bài bản và theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Đây là dự án hiếm hoi sở hữu thiết kế đầy ấn tượng và hiện đại khi công trình lấy cảm hứng khởi nguồn từ những con sóng, núi lớn núi nhỏ và hình ảnh đàn chim bay về tổ mỗi buổi chiều ở TP Vũng Tàu. Chủ đầu tư ưu tiên dùng các chất liệu tạo cảm giác gần gũi với biển cả, thiên nhiên như một con ốc khổng lồ tại sảnh đón Ốc Bạch Kim, màu nội thất tương đồng màu cát biển, bọt biển…

Ngoài yếu tố đảm bảo chất lượng công trình tốt, The Sóng được đầu tư với hệ thống tiện ích đẳng cấp như công viên nước trên cao, hồ bơi tràn bờ ở độ cao 130 m, hệ thống sky bar, trung tâm thể thao và yoga. Đặc biệt, trong vận hành quản lý, chủ đầu tư còn bắt tay với các thương hiệu nổi tiếng như JLL - tập đoàn quản lý và đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, nhằm gia tăng giá trị lâu dài cho sản phẩm.

Thực tế, không thể phủ nhận rằng sức hút của dự án The Sóng ngay từ lần đầu mở bán còn đến từ uy tín của chủ đầu tư An Gia. Trước khi tung ra sản phẩm đầu tay về bất động sản nghỉ dưỡng, An Gia đã là cái tên định vị trong lòng khách hàng với các dự án nhà ở chất lượng 5 sao, giá thành tầm trung. Và The Sóng tiếp tục trở thành một trong những sản phẩm mang định hướng như vậy. Thế nên với mức giá khoảng 1 tỉ đồng, tiêu chuẩn xây dựng 5 sao, sự “đắt khách” của The Sóng là điều dễ hiểu.