Tìm bị hại vụ 'dự án ma' của Công ty bất động sản Rồng Đất

Ngày 24-11, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Chính, nguyên giám đốc Công ty đầu tư bất động sản Rồng Đất để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án của công ty này xảy ra tại phường Tam Phước (TP Biên Hòa).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2019, Nguyễn Đình Chính với vai trò là Giám đốc Công ty đầu tư bất động sản Rồng Đất mặc dù không đứng tên trên 7 thửa đất tại phường Tam Phước (TP Biên Hòa) và cũng không được chủ các thửa đất này ủy quyền, nhưng đã tự ý san lấp, lập hồ sơ mặt bằng chi tiết các thửa đất trên thành 5 khu với 168 lô đất và đặt tên là dự án khu dân cư Tam Phước.

Sau khi rao bán các lô đất trên, Chính đã đứng ra ký hợp đồng với 42 khách hàng tại nhiều tỉnh, thành khác nhau và thu về hàng chục tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, công an đề nghị những ai là khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Chính đối với các lô đất nói trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để được giải quyết.