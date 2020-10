TP.HCM quyết xử chung cư biến tấu từ nhà riêng

Sau khi UBND TP.HCM ra hạn cuối đến ngày 15-10 các quận, huyện phải xử lý rốt ráo những trường hợp nhà riêng lẻ gắn mác chung cư mini, nhiều địa phương cho biết đã cưỡng chế gần xong những vi phạm này.



Kiên quyết tháo dỡ công trình

“Hiện nay, trong xây dựng không có khái niệm chung cư mini. Trên địa bàn quận có hai công trình nhà ở riêng lẻ xây sai phép đang được xử lý” - ông Nguyễn Văn Sử, Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND quận Bình Tân, thông tin với PV Pháp Luật TP.HCM chiều 15-10.

Theo ông Sử, quận phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công và họ cũng đã chấp hành. Ngoài ra, quận còn bố trí lực lượng của phường canh gác tại những công trình vi phạm, đề phòng việc tái phạm. Các công trình này đang thực hiện tháo dỡ và chỉ trong thời gian ngắn sẽ hoàn thành tháo dỡ phần sai phép, không phép.

“Một tháng nay, hai chủ đầu tư của hai công trình vi phạm có thái độ hợp tác khá tốt trong việc tự tháo dỡ phần xây dựng vi phạm” - ông Sử thông tin thêm.

Cụ thể, công trình đầu tiên được xây dựng tại hẻm 33 đường Bến Lội, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, do ông Phan Văn Nhi làm chủ đầu tư. Bản vẽ cấp phép xây dựng thể hiện công trình có hai dãy phòng, hành lang giữa rộng 1,45 m và là nhà ở riêng lẻ.

Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tự ngăn chia bên trong công trình. Tầng trệt và tầng lửng mỗi tầng 13 phòng; tầng 2, 3, 4 mỗi tầng có 17 phòng. Công trình tổng cộng có 77 phòng, mỗi phòng có nhà vệ sinh, kệ bằng tấm đan xi măng, không có bếp. Công trình thi công chưa hoàn thiện.

Công trình thứ hai do Công ty TNHH Gạch men Thanh Tùng làm chủ đầu tư, là loại công trình nhà ở kết hợp văn phòng có bốn tầng. Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư giảm chiều rộng hành lang giữa từ 1,9 m còn l,45 m, xây mỗi tầng 18 phòng. Tổng cộng có 72 phòng, tăng 24 phòng so với giấy phép xây dựng được cấp.

Cùng với đó, UBND quận Thủ Đức cũng cho biết đã thực hiện cưỡng chế xong nhiều công trình nhà ở riêng lẻ xây sai phép trên địa bàn.

Đó là các chung cư mini gắn mác nhà riêng lẻ do ông Lưu Nguyên Quảng và ông Lê Thành Trí làm chủ đầu tư trên địa bàn phường Linh Đông; công trình xây dựng tại thửa 639, tờ 45 bản đồ địa chính phường Linh Đông, do ông Đỗ Trưởng Quyền và bà Đỗ Huệ Trinh làm chủ đầu tư; công trình xây dựng vi phạm do bà Trương Thị Ngọc Hiếu làm chủ đầu tư tại đường số 8, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.



Các quận tăng cường xử lý chung cư mini “biến tấu” từ nhà riêng. Ảnh: QUANG HUY

Nhiều biện pháp ngăn chặn tái diễn

Để không có trường hợp tương tự xảy ra, quận Bình Tân đã có chỉ đạo chặt chẽ về xem xét cấp giấy phép xây dựng. “Đối với những công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ có diện tích đất xây dựng trên 300 m2, quận sẽ xem xét chi tiết từng trường hợp cụ thể. Nếu người dân có nhu cầu làm phòng trọ thì phải thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng” - ông Sử nói.

Ngoài ra, vừa qua UBND TP.HCM cũng có văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác này. “Rà soát các công trình nhà ở riêng lẻ đã xây dựng hoặc đang xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp nhưng chủ sở hữu công trình không thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định” - ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo trong văn bản xử lý tình trạng phát triển chung cư mini, phá vỡ quy hoạch.

Cụ thể, những nhà ở riêng lẻ tự ý thay đổi kết cấu phòng bên trong không theo giấy phép xây dựng nhằm làm tăng số lượng phòng ở để cho thuê và để bán, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết yêu cầu chủ sở hữu tự thực hiện tháo dỡ. Nếu chủ đầu tư không tự thực hiện, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế.

TP cũng giao UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp thừa phát lại lập vi bằng các giao dịch chuyển nhượng trái phép nhà ở dưới hình thức chung cư mini, “nhà ba chung”.