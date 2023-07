Bắt được tài xế gây tai nạn ở Đồng Nai rồi bỏ trốn

(PLO)- Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế đã lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đang tạm giam Đoàn Văn Duy (32 tuổi, thường trú huyện Giao Thuỷ, Nam Định) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, ngày 16-6, Duy điều khiển ôtô tải 89C-212.52 đi trên quốc lộ 1, khi qua đoạn đường thuộc xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc thì gây ra vụ tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ. Thấy vậy, Duy lái ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, công an xác định, sau khi gây tai nạn, Duy đã điều khiển xe về Công ty thuộc tỉnh Bình Dương rồi để xe lại và bỏ trốn.

Đến ngày 1-7, Công an huyện Xuân Lộc phát hiện Duy đang lẩn trốn tại phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương) nên đã đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Qua đấu tranh, Duy đã khai nhận toàn bộ sự việc.

VŨ HỘI