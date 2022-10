Bắt đường dây 'cò' xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre ở Đồng Nai

(PLO)- Các bị can cấu kết để “bao” xe quá tải lưu thông qua tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Đồng Nai, trót lọt.

Sáng 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can chuyên “cò” xe quá tải qua Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) để điều tra về tội lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Các bị can gồm: Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út và Nguyễn Văn Hậu (đều ngụ tại TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc).

Trước đó, nhận được tin báo tố giác về tội phạm liên quan đến nhóm người có hành vi “cò” để cho các xe quá tải qua các trạm tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Trảng Bom, Thống Nhất, TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc) mà không bị xử phạt, Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian thu thập các bằng chứng, tài liệu liên quan, công an xác định các nghi can trên cấu kết với nhau để “bao” xe quá tải lưu thông qua tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Đồng Nai, trót lọt.

Theo thông tin ban đầu, nhóm Khoa, Quang, Út và Hậu sau khi kết nối với các tài xế xe quá tải muốn qua địa bàn được trót lọt phải đưa tiền “cò” này. Sau đó, nhóm này hưởng một phần, còn lại chuyển cho Trần Quang Tân để lo “dàn xếp”.

Bước đầu công an đã xác định Tân là "mắt xích" quan trọng trong việc nhận tiền để tiếp tay cho các xe quá tải lưu thông. Tân tìm cách nắm lịch trình các tổ tuần tra để báo cho tài xế nhằm tránh bị kiểm tra, xử phạt.

Bằng hình thức "bao xe" quá tải địa qua tuyến quốc lộ 1, nhóm này đã thu lợi hàng tỉ đồng.

Hiện cơ quan công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra có hay không sự tiếp tay của lực lượng CSGT được giao nhiệm vụ xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Điều chuyển 3 tổ trưởng ra khỏi lực lượng CSGT Ba tổ trưởng Trạm CSGT Suối Tre thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã bị điều chuyển ra khỏi lực lượng CSGT. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa điều chuyển ba tổ trưởng Trạm CSGT Suối Tre ra khỏi lực lượng CSGT và thi hành kỷ luật đối với bảy tổ viên CSGT do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý Trật tự an toàn giao thông. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào tháng 8-2022, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ Thanh tra đặc biệt để phòng ngừa tiêu cực trong xử lý vi phạm hành chính, đăng ký phương tiện, tuần tra kiểm soát giữ gìn TTATGT. Đặc biệt, Tổ sẽ phát hiện những cán bộ chiến sĩ có hành vi vi phạm quy trình công tác, có tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, không xử lý những trường hợp vận chuyển hàng hoá vượt trọng tải, quá kích thước… Tổ đặc biệt này bao gồm bốn đơn vị: PV01, PX01, PX03, PX05 tham gia và do Thượng tá Nguyễn Danh Hương – Chánh thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng. Qua đó, Tổ Thanh tra đặc biệt đã phát hiện ba tổ tuần tra của Trạm CSGT Suối Tre có sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự, an toàn giao thông. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm, điều chuyển khỏi lực lượng CSGT đối với ba Tổ trưởng và kỷ luật hình thức Khiển trách ba CSGT này. Công an tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành kỷ luật hạ bậc thi đua năm 2022 đối với bảy tổ viên.

VŨ HỘI