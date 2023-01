Bắt giam 3 cán bộ ở Bình Thuận trong vụ án nhận hối lộ tại các cơ sở gạch ngói

(PLO)- Đến nay Cơ quan điều tra ở Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam sáu bị can là cán bộ quản lý thị trường, thuế, kinh tế hạ tầng.

Chiều 4-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ba người để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những bị can này gồm Phạm Minh Thắng, nguyên cán bộ Đội quản lý thị trường số 02; Nguyễn Anh Phong, cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam; Phạm Phú Tưởng, cán bộ Chi cục thuế khu vực huyện Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc.

Các ba bị can này đều là thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam do đội quản lý thị trường số 02 chủ trì và có liên quan trong vụ án nhận hối lộ tại Tân Lập, Hàm Thuận Nam tháng 6-2022.

Theo đó, để kiểm tra hoạt động tàng trữ đất sét của các hộ kinh doanh lò gạch tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, UBND huyện Hàm Thuận Nam giao cho Đội quản lý thị trường số 2 chủ trì phối hợp kiểm tra trong khoảng thời gian từ 1-6-2022 đến 21-6-2022.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng và Ngô Minh Phúc, Bùi Viết Mạnh là kiểm soát viên cùng ba bị can trên đã kiểm tra việc tàng trữ đất sét tại Công ty TNHH Ngọc Mai Bình Thuận, hộ kinh doanh Đức Thành, hộ kinh doanh sản xuất gạch Rạng Đông II.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để lập hồ sơ hạ thấp khối lượng đất sét mà các công ty, hộ sản xuất trên tàng trữ không có nguồn gốc hợp pháp so với thực tế, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ngoài ra Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc còn có hành vi nhận tiền hối lộ từ các hộ kinh doanh, công ty trên.

Ngày 16-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc.

Qúa trình mở rộng điều tra, Công an Hàm Thuận Nam tiếp tục khởi tố, bắt giam ba bị can Phạm Minh Thắng, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

