Bắt giam thanh niên làm 'chuyện vợ chồng' với 2 chị em sinh đôi chưa đủ 15 tuổi 01/11/2024 11:36

Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nhật Thảo (SN 1998, ngụ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 2 Điều 145 BLHS.

Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra, NNBTr và NNBT (sinh tháng 10-2009, ngụ TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là 2 chị em sinh đôi. Tr và Thảo quen nhau qua Facebook, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ,

Khi chị em song sinh T biết sự việc, cũng nhắn tin với Thảo và nảy sinh tình cảm.

Công an xác định, từ tháng 6-2024 đến tháng 7-2024 Thảo nhiều lần quan hệ với Tr và sau đó bị gia đình ngăn cấm.

Lúc này Thảo chuyển sang người em song sinh của Tr và cả hai làm chuyện vợ chồng.

Căn cứ những tài liệu thu thập được, đến ngày 2-10, Công an TP Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án để điều tra và mới đây đã khởi tố Thảo về tội danh trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.