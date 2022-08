Bắt giữ băng cướp ‘nhí’ táo tợn gây án giữa ban ngày

Ngày 11-8, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Bảy nghi phạm đang bị điều tra, trong đó phần lớn tuổi đời từ 15 đến 16, quê ở nhiều tỉnh/thành khác nhau.

Cảnh sát cho biết, do không có tiền ăn tiêu, nhóm nghi phạm chuẩn bị dao bấm, rủ nhau đi cướp.

Đầu giờ chiều 7-8, nhóm nghi phạm lang thang ở khu vực cầu Cong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông thì phát hiện hai thanh niên cũng đi bộ tại đây.

Lấy lý do hai thanh niên nhìn đểu mình, cả nhóm ép đối phương vào cầu rồi lục soát tài sản. Thấy hai nạn nhân phản ứng, nhóm này dùng dao bấm đâm vào bắp đùi, lấy đi hai chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung và iPhone.

Sau khi gây án, nhóm mang bán chiếc thoại Samsung với giá 1,1 triệu đồng, còn giữ lại chiếc điện thoại iPhone.

Nhận được tin trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Ngày 10-8, công an bắt giữ được năm trong số bảy nghi phạm. Đến 11-8, một người đến đầu thú, người còn lại bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Giang.