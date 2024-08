Bắt kẻ vào các tiệm tạp hoá ở Đồng Nai giả vờ mua bia rồi phóng xe bỏ chạy 24/08/2024 09:58

(PLO)- Sau khi báo đăng tin về việc nam thanh niên thực hiện nhiều vụ giả vờ mua bia ở các tiệm tạp hoá tại Đồng Nai rồi chở hàng bỏ chạy, công an đã truy bắt được nghi can.

Sáng 24- 8, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hoà, Đồng Nai) phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hoà bắt giữ nghi can chuyên lừa chủ tiệm tạp hoá để trộm bia.

Trước đó PLO từng đưa tin phản ánh trên địa bàn các phường Trảng Dài, Tân Phong, Tân Hiệp (TP Biên Hoà) liên tiếp xảy ra tình trạng một thanh niên đi xe máy tay ga 60B5- 605.10 vào tiệm tạp hoá vờ mua rồi chở các thùng bia bỏ chạy.

Camera của các tiệm tạp hoá ghi nhận chỉ 5 phút nghi can này đã lừa hai nữ chủ tiệm tạp hoá lấy nhiều thùng bia rồi phóng đi.

Nghi can Trần Thành Nhân bị bắt giữ. Ảnh: VH

Nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo Công an TP Biên Hoà đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự, công an các phường rà soát để truy tìm nghi can.

Đến tối 23-8, Công an phường Trảng Dài phối hợp Công an hình sự TP Biên Hoà bắt quả tang Trần Thành Nhân (28 tuổi, quê TP Huế; tạm trú khu phố 3, phường Trảng Dài) đang chở 2 thùng bia Tiger vừa lừa được đem bán cho một tiệm tạp hoá ở phường Trảng Dài.

Qua đấu tranh ban đầu, Nhân khai nhận vừa lừa lấy được hai thùng bia tại một tiệm tạp hoá ở phường Tân Phong mang đi bán.

Hiện, lực lượng công an đang lập hồ sơ để mở rộng điều tra, xử lý.