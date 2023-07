Bật mí chi tiết lễ ra mắt của Messi với đội bóng Mỹ

(PLO)- Nhà báo Gaston Edul của Argentina tiết lộ Lionel Messi sẽ ký hợp đồng với Inter Miami vào ngày 15-7 và ngôi sao này tập luyện buổi đầu tiên cùng đội MLS trước khi được giới thiệu với các cổ động viên vào ngày 16-7.

Rapper người Puerto Rico, Bad Bunny sẽ biểu diễn tại buổi ra mắt của Messi, diễn ra trước hơn 20.000 cổ động viên. Nhà báo Edul cũng cho biết Messi sẽ có một buổi họp báo vào đầu tuần sau và trò chuyện cùng các nhà báo.

Messi vượt qua Haaland đoạt giải thưởng độc (PLO)- Lionel Messi đã giành giải thưởng mang tên ESPYS, do những đài truyền hình Mỹ sáng lập nhằm đề cao những vận động viên xuất sắc nhất năm.

Như vậy, tiền đạo người Argentina cuối cùng có thể ra mắt cho Inter Miami trong trận đấu với Cruz Azul. Vào ngày 21-7, đội bóng của giải Nhà nghề Mỹ (MLS) này sẽ đến làm khách của CLB Liga MX thuộc Mexico trong trận đấu thuộc giải Leagues Cup tại sân DRV PNK.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Argentina mang tên Llave to Eternity, Messi cho biết anh rất hài lòng với quyết định chuyển đến MLS. Ngôi sao của Inter Miami khẳng định rằng anh sẽ cống hiến hết tất cả.

Chân sút giành 7 Quả bóng vàng nói: "Tôi rất hạnh phúc với quyết định mà mình đã đưa ra. Tôi đã sẵn sàng và háo hức đối mặt với thách thức mới, sự thay đổi mới, tư duy và tâm trí của tôi sẽ không thay đổi. Tôi sẽ luôn cố gắng và chơi nỗ lực hết mình để đạt đến mức cao nhất cho bản thân lẫn đội bóng mới của tôi".

Hợp đồng của Lionel Messi tại Inter Miami được ký kết đến năm 2025, với tùy chọn kéo dài thêm một năm. FIFA World Cup sẽ diễn ra ở Bắc Mỹ vào năm 2026, nhưng người từng đoạt giải quả bóng vàng 7 lần này đã lên tiếng rằng anh không có kế hoạch tham gia giải đấu đó.

Trong khi đó, nhà bình luận thể thao người Mỹ Colin Cowherd đã đưa ra những phát biểu táo bạo trước việc Lionel Messi chuyển đến Inter Miami. Ông tin rằng việc chuyển nhượng này là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử thể thao của Mỹ.

Trên FOX Sports, Cowherd cho biết ông rất háo hức với việc Messi thi đấu tại MLS. Ông nói rõ điều này lớn hơn cả việc David Beckham chơi cho LA Galaxy, The Rock đô vật trong WWE, LeBron James thi đấu trong trong NBA và thậm chí cả gia đình Kardashian.

Cowherd phân tích: "Messi là một biểu tượng to lớn đối với MLS. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử của CLB. Hãy tưởng tượng, Beckham là một người nổi tiếng và tuyển thủ Anh đã rất lớn khi anh ấy đến Mỹ. Hiện tại, Inter Miami không phải là một đội bóng xuất sắc. Vì vậy, họ cần Messi thật nhiều. So với The Rock sao? Messi lớn hơn đáng kể. LeBron James thì sao? Beyonce thì sao? Messi cũng lớn hơn đáng kể".

Cowherd nói thêm: "Đây là một khoảnh khắc đáng chú ý trong bối cảnh thể thao ngày càng toàn cầu hóa và NBA đang có nhiều cầu thủ quốc tế đáng kinh ngạc hơn. Tôi nghĩ đó là điều thú vị khi MLS, một giải bóng đá trong nước, có thể tìm kiếm và đưa về đất nước chúng ta một siêu sao, không phải một ngôi sao, mà là một siêu sao toàn cầu. Tôi nghĩ rằng đây là điều thật sự tuyệt vời và tôi đang chờ đợi để xem".

Messi dự kiến sẽ ra mắt MLS vào tháng sau, khi mùa giải kết thúc giai đoạn một vào tuần tới. Inter Miami sẽ đối đầu với Charlotte FC tại sân nhà khi giải đấu trở lại vào ngày 20-8.

Sao Arsenal đỏ mặt sau bàn phản lưới nhà kỳ lạ (PLO)- Nhà vô địch Euro người Ý Jorginho đỏ mặt sau khi ghi bàn phản lưới nhà kỳ lạ ở cự ly khoảng 40m trong trận giao hữu của Arsenal.

HÙNG VĂN