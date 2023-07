Lời hứa của đội trưởng Huỳnh Như

(PLO)- Tây Ban Nha có Quả bóng vàng châu Âu và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất FIFA thì nhóm học trò của HLV Mai Đức Chung cũng có Quả bóng vàng đó là tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như.

Tất nhiên mang Quả bóng vàng châu Âu ra so sánh với Quả bóng vàng Việt Nam (VN) là khập khiễng lớn nhưng qua lời tuyên bố đầy chất thép và nỗ lực của Huỳnh Như trước trận đấu thì sẽ thấy được quyết tâm của các cô gái VN: “Hiện tại tình hình sức khỏe của toàn đội rất tốt. Chúng tôi có những chuyến tập huấn và giao hữu bổ ích với các đối thủ lớn. Đây là những cơ hội để toàn đội rút ra những kinh nghiệm và học hỏi, chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới. Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển nữ VN. Toàn đội luôn cố gắng thi đấu hết mình để đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ”.

Đội tuyển nữ VN đã đến New Zealand sớm nhất so với các đội bóng khác và trong hai tuần ở đây dần làm quen với thời tiết lạnh (xấp xỉ 10 độ C) để chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2023. Các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng vừa có ba ngày tập luyện dưới mưa để chơi trận giao hữu cuối với đội tuyển nữ Tây Ban Nha.

NHƯ QUỲNH