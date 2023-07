Huỳnh Như, Thanh Nhã và những tân binh World Cup

Tuyển nữ Philippines và Việt Nam (VN) là hai đội bóng mới đến từ châu Á, trong khi châu Phi, châu Âu, Bắc Mỹ có sáu đội lần đầu tiên ra mắt vòng chung kết World Cup diễn ra tại Úc và New Zealand. Trang AFC nhận diện tám tân binh xuất hiện ở lễ hội bóng đá và gọi tên hai cầu thủ Huỳnh Như, Thanh Nhã là hai gương mặt tiêu biểu của bóng đá nữ VN.

Hai gương mặt mới Đông Nam Á

Có sáu đội bóng châu Á góp mặt tại World Cup 2023, bao gồm hai đại diện đến từ Đông Nam Á là tuyển nữ VN và Philippines. Theo đánh giá của AFC, bóng đá nữ VN có đội hình ngày càng được cải thiện. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có những màn trình diễn ổn định tại Cúp châu Á trong vài năm gần đây, sau lần cuối cùng không thể vượt qua vòng loại của giải đấu châu lục vào năm 1997.

Sau khi xếp sau Nhật Bản và Hàn Quốc ở vòng bảng của vòng chung kết châu Á 2022, tuyển nữ VN đã đánh bại Thái Lan và Đài Loan ở vòng play off để giành quyền tham dự World Cup. Hai trong số các cầu thủ ngôi sao của Việt Nam là Huỳnh Như và Thanh Nhã chơi rất nổi bật, cũng là tác giả của hai bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32 để lần thứ tư liên tiếp đăng quang.

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải đối mặt với trận mở màn World Cup khó khăn nhất, khi họ gặp nhà đương kim vô địch Mỹ từng bốn lần vô địch vào ngày 22-7, trước khi đụng độ Bồ Đào Nha và nhà á quân 2019 Hà Lan ở bảng E.

Trong khi đó, thời khắc lịch sử của tuyển nữ Philippines là khi giành vé tham dự World Cup 2023, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên họ góp mặt trong một giải đấu của FIFA ở mọi lứa tuổi.

Đội tuyển Philippines đã khẳng định vị trí của mình sau chiến thắng đầy căng thẳng ở loạt sút luân lưu 4-3 trước Đài Loan trong trận tứ kết Cúp châu Á 2022 tại Ấn Độ, nơi mà tiền đạo ngôi sao Sarina Bolden ghi bàn thắng quyết định.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia giàu kinh nghiệm Alen Stajcic với phần lớn đội hình đang chơi bóng ở nước ngoài, Philippines có thể gây bất ngờ tại World Cup trong bảng A gồm Thụy Sĩ, đồng chủ nhà New Zealand và Na Uy.

Tuyển nữ VN xếp trên sáu tân binh

Thầy trò HLV Mai Đức Chung có thứ hạng 32 thế giới, xếp trên sáu đội bóng lần đầu tiên dự World Cup gồm Cộng hòa Ireland (hạng 45), Philippines (46), Panama (52), Morocco (72), Zambia (77), Haiti (107), chỉ kém Bồ Đào Nha (21).

Đáng chú ý, tuyển nữ VN nằm chung bảng E với Bồ Đào Nha và mong có chiến thắng hoặc ghi bàn vào lưới đối thủ này. Tuy nhiên, đây là một đội bóng có những sự thăng tiến nhanh trong vài năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Francisco Neto từ năm 2014. Họ vượt qua vòng loại Euro liên tiếp vào năm 2017 và 2022.

Năm ngoái, tuyển nữ Bồ Đào Nha đã loại Bỉ và Iceland ở vòng loại trực tiếp khu vực châu Âu, trước khi đánh bại Cameroon 2-1 trong trận tranh vé vớt liên lục địa để đến World Cup. Thành phần chủ lực của HLV Neto đến từ đội vô địch Benfica, trong khi CLB Lank của thủ quân tuyển VN Huỳnh Như không có cầu thủ nào được gọi lên đội tuyển.

Niềm hy vọng khác của tân binh World Cup là tuyển nữ Philippines đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng vào vòng loại trực tiếp. HLV Alen Stajcic chỉ trong hơn một năm qua đã giúp các học trò tiến bộ nhiều, với lần thắng tuyển nữ VN 4-0 ở bán kết AFF Cup 2022 và thắng 2-1 tại vòng bảng SEA Games 32 hồi tháng 5.

Không trực tiếp trận nữ Việt Nam gặp Tây Ban Nha

Ngày 14-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup gặp tuyển nữ Tây Ban Nha (hạng sáu thế giới) tại Auckland. Theo VFF, trận đá tập này là bài thử nghiệm quan trọng nên cả hai đội thống nhất đá kín, không mở cửa, không khán giả, không truyền hình nhằm đảm bảo các vấn đề chuyên môn.

Từ chiều 11-7, một ngày sau trận giao hữu thua chủ nhà New Zealand 0-2, các cô gái VN đều đặn ra sân tập North Harbour để hoàn thiện các mảnh ghép cuối cho cuộc chơi lớn. Đáng chú ý, trong các buổi tập học trò của ông Chung đều gặp phải những cơn mưa lớn và trời lạnh với nhiệt độ luôn dao động khoảng 10 độ C. HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã phải điều chỉnh các bài tập khởi động để phù hợp với thể trạng của cầu thủ lẫn điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại New Zealand. TT