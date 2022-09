Bắt nam thanh niên đột nhập nhà dân lấy 2,9 cây vàng và 370 triệu đồng

Chiều 9-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã tạm giữ hình sự nghi can Phạm Huy Hoàng (26 tuổi, trú khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, công an thu giữ tang vật 2,9 cây vàng (trị giá khoảng 150 triệu đồng), chín triệu đồng tiền mặt và ba thẻ ATM.

Trước đó, Công an phường Quang Tiến nhận được thông tin có vụ mất cắp tài sản lớn trong nhà dân ở phường Quang Tiến, đã báo cáo lên lãnh đạo Công an thị xã Thái Hòa.

Cụ thể, đêm 28-8, chị T từ cửa hàng thuốc tây trở về nhà ở khối Quang Trung (phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) thì tá hỏa khi biết nhà bị kẻ gian đột nhập. Chị T kiểm tra tài sản trong nhà phát hiện bị mất trộm 370 triệu đồng cùng 2,9 cây vàng (nhẫn và vàng miếng), tổng trị giá hơn nửa tỉ đồng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa đã truy bắt được Hoàng.

Bước đầu, Hoàng khai nhận hành vi trộm tiền, vàng nêu trên. Với số tiền trộm được, Hoàng đã chuyển 240 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng. Theo hồ sơ, Hoàng có một tiền án liên quan đến ma túy.